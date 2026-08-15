PP de Málaga destaca "capacidad" de la Junta para mejorar las carreteras frente a inversión "en cota cero" del Gobierno

Archivo - El parlamentario andaluz del PP Francisco Oblaré - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Fran Oblaré, ha destacado "el esfuerzo inversor" que la Junta de Andalucía lleva realizando desde 2019 para el mantenimiento y mejora de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia "que nada tiene que ver con una inversión que se mantiene en cota cero por el Gobierno central a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Así ha señalado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha trabajado desde hace siete años con planificación, reactivando inversiones en carreteras" y "actuando con diligencia en nuestras carreteras cuando han sufrido importantes daños por los temporales y fuertes lluvias".

Al respecto, Oblaré ha cuantificado "en más de 156,5 millones de euros la inversión movilizada por la Junta de Andalucía desde 2019 para la ejecución de actuaciones de acondicionamiento, mejora de la seguridad vial, señalización, conservación y obras de emergencia".

El último de los paquetes inversores, ha recordado Oblaré, ha sido el Plan de Asfaltado "dotado con 151 millones para toda Andalucía, una cifra histórica, del que 17,5 millones vienen a Málaga, donde ya se ha comenzado a actuar en 10 kilómetros de la A-357".

"En total, gracias a este Plan de Asfaltado, se va a actuar en 14 vías de la provincia para dotarlas de mayor seguridad vial, pero también mejorando sus características estructurales, especialmente en aquellos tramos donde el firme esté más deteriorado", ha valorado.

Así, ha destacado que "el Gobierno andaluz demuestra que sabe planificar, ejecutando el mayor plan de renovación del firme de la red viaria de los últimos 20 años" y ha recordado que "el partido socialista, cuando gobernaba en Andalucía, sólo invirtió 355 millones en las carreteras de toda la región en la última legislatura entre 2015 y 2018".

"Las carreteras son un patrimonio de todos y es por ello que las administraciones, dentro de su ámbito de competencia, deben trabajar para mantenerlas en perfecto estado, porque de ello depende la seguridad y la vida de los usuarios", ha dicho.

En este punto, ha lamentado que el Gobierno de España "mantiene una inversión en cota cero para las carreteras de la provincia" mientras sí destina "ingentes cantidades de dinero a la red viaria catalana". Al respecto, ha recordado el último paquete anunciado por el Gobierno dotado "con más de mil millones de euros, de los cuales Cataluña recibe la cantidad más importante con 216 millones de euros, mientras Andalucía sólo recibe poco más de 20,4 millones para actuaciones de conservación en tres carreteras de Huelva".

Para Oblaré esto demuestra la España a "dos velocidades" que está construyendo Pedro Sánchez y su ministro Óscar Puente y ha exigido "inversiones inmediatas para una provincia como Málaga cuyo crecimiento es imparable y, por tanto, la mejora de la movilidad por la red viaria y ferroviaria son fundamentales para acompasar este crecimiento".

En este punto, ha puesto como ejemplo la A-7 que "sufre interminables atascos tanto en la zona este hacia el Rincón de la Victoria como en el extremo occidental de la provincia".

"Desde el PP de Málaga y desde las administraciones gobernadas por el Partido Popular hemos ofrecido al Gobierno de España todo un abanico de opciones y alternativas que han ido rechazando una por una", ha añadido, al tiempo que ha recordado "la necesidad de implantar el tercer carril en esta vía para dar solución a medio plazo a los problemas de tráfico".

Oblaré se ha preguntado "dónde están los resultados del estudio de mejora de la movilidad de la provincia que el Gobierno encargó y adjudicó en 2025 pero del que aún nada se sabe". "El subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, se esforzó en anunciar en enero que para este verano conoceríamos los resultados de dicho estudio, aún estamos esperando", ha recordado el senador.

Asimismo, ha vuelto a reclamar al Gobierno la bonificación del peaje de la AP-7 de la Costa del Sol, "el peaje más caro de España, como medida para aliviar la presión sobre una A-7 cada vez más saturada". "Pero que tampoco se olvide del Cercanías de la provincia, que sigue sufriendo continuos retrasos y averías debido a la falta de mantenimiento de este medio de transporte", añadiendo que el último "ocurrió hace pocos días con el choque de un tren contra una catenaria, que dejó sin servicio el tren que conecta con Álora".