El PP de Málaga destaca "el compromiso" de Moreno por "dignificar la labor del profesorado andaluz"

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano ha destacado "el compromiso" adquirido por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "dignificar la labor del profesorado andaluz desde su llegada a la Junta de Andalucía": "Ahora hay más docentes y están mucho mejor pagados que con el socialismo".

Ante ello, Caetano ha ensalzado el diálogo con el que el Ejecutivo andaluz ha alcanzado acuerdos con los sindicatos, como el pactado en la Mesa Sectorial de Educación el pasado 16 de julio, que "ha mejorado el sistema educativo y las condiciones laborales de los profesores".

Para la dirigente 'popular', "la educación andaluza ha tomado un rumbo histórico" con este tipo de acuerdos. "Este pacto con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación pone de manifiesto que el único objetivo de este Gobierno andaluz es impulsar el sistema educativo como nunca se había hecho en nuestra región", ha insistido.

Además, Caetano ha recalcado el "paso adelante dado por la Junta para aliviar las ratios" escolares, "cuya reducción progresiva hasta alcanzar los 22 alumnos por aula" es una de las medidas más celebradas por los docentes.

"También recordar que el alumnado con Necesidades Especiales Educativas contará como doble en el cómputo de ratio final para mejorar la atención e incrementar las aulas específicas y de apoyo a la integración. No queremos que los profesores sigan compartiendo centros", ha subrayado en un comunicado Caetano.

De igual modo, ha incidido en que "esta apuesta sin precedentes para Andalucía se nota en los centros educativos malagueños", ya que "en este presente curso 2025/2026 la provincia de Málaga contará con 634 profesionales más que el anterior año escolar".

Así, Caetano ha insistido en el nuevo modelo educativo impulsado por Juanma Moreno, "de calidad, más equitativo e inclusivo", frente a la "nefasta época socialista que dejó a la región a la cola de numerosos indicadores, entre ellos, el de la educación".

"La Junta de Andalucía ha reafirmado su apuesta por la educación con récord de inversión, la tasa escolar más baja y la mayor plantilla docente y mejor pagada de toda su historia", ha concluido.