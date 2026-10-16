PP de Málaga destaca que Feijóo escuchará los problemas de los ciudadanos "tras ocho años de oídos sordos de Sánchez

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha destacado este viernes que las elecciones generales del 29 de noviembre ofrecen "una posibilidad de cambio y abren la puerta a un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo", que, ha destacado, "pondrá los problemas de los malagueños en el centro de sus políticas para darles solución tras ocho años de oídos sordos de Sánchez".

En una nota, Del Cid ha reivindicado el trabajo de los alcaldes y ha asegurado que "por fin los asuntos importantes de los malagueños van a ser escuchados, convirtiéndose en el centro de las políticas del futuro gobierno del PP".

Así, ha señalado "el colapso de la movilidad" que sufre la provincia por "la falta de mantenimiento e inversiones del Ejecutivo de Sánchez" y ha criticado las "promesas incumplidas durante dos legislaturas y la desidia para atajar la saturación de nuestras carreteras y nuestra red ferroviaria".

En este punto, ha hecho alusión a la cumbre de movilidad para la que el Ministerio de Transportes convocó a los alcaldes del litoral de la provincia con el objetivo de atajar los problemas que tiene Málaga desde la colaboración institucional y que "ha quedado en nada", ha criticado.

En materia de seguridad, ha criticado "la falta de medios y efectivos" en la provincia, donde, ha dicho, "el déficit supera los 550 guardias civiles y los 700 agentes de la Policía Nacional". "Son plazas que hacen falta y no se cubren", ha lamentado Del Cid, quien ha apuntado al mismo tiempo "asistimos a escenas que jamás habíamos visto en nuestra provincia y eso genera inseguridad entre nuestros vecinos".

"Nunca hay respuestas para Málaga", ha subrayado la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP, quien también ha reprochado al Gobierno "la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas, señalando la desaladora de la Axarquía". Según ha apostillado, "es el momento de seguir planificando y de empezar a invertir en nuestra provincia; una tierra que es pujante y genera riqueza sobre todo a través del turismo y la agroindustria".

Por todo ello, ha reivindicado que "es el momento de hablar de Málaga, tras ocho años en los que Sánchez no ha querido escuchar ni atender los problemas de los malagueños".