El PP de Málaga destaca los incentivos a emprendedores impulsados por la Junta "frente a la presión fiscal de Montero"

Archivo - La diputada nacional por el Partido Popular de Málaga, Gema Pérez. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por Málaga, Gema Pérez, ha destacado los incentivos a los emprendedores malagueños y andaluces impulsados por la Junta "frente a la presión fiscal de Montero, la Cobradora del Frac". Unas ayudas anunciadas por el Consejo de Gobierno andaluz y que están dirigidas a los autónomos que den sus primeros pasos en el mundo laboral con cantidades que oscilan entre los 3.800 y los 5.500 euros.

Así, a través de un comunicado, Pérez destaca que con un presupuesto de 104 millones de euros procedente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para el periodo 2025- 2026, Pérez ha incidido en ese "afán recaudatorio de la ministra de Hacienda" como modelo opuesto al proyectado bajo la lupa 'popular' en Andalucía.

"Ante el continuo saqueo recaudatorio ejecutado por la ministra de Hacienda y sus 97 subidas de impuestos, está el Gobierno de Juanma Moreno, que tiene muy claro cuál debe ser el camino para impulsar y consolidar el empleo y que lleva seis años dando sus frutos", ha destacado.

Además, la diputada ha insistido en la apuesta "por los jóvenes, las mujeres y la especial atención a los proyectos y colectivos que generen negocio en municipios de menos de 10.000 habitantes".

"Estas iniciativas y ayudas buscan consolidar los proyectos de los autónomos andaluces en sus primeros pasos para combatir el importante desembolso económico que conlleva y que se agudiza por la política sectaria y recaudadora que profesan Sánchez y Montero para contentar a sus socios independentistas y vascos", ha continuado Pérez.

De esta manera, ha señalado que Andalucía "sigue siendo, de manera ininterrumpida desde 2021, la comunidad con más trabajadores por cuenta propia" tras alcanzar los 588.321 autónomos registrados, una cifra que se ha incrementado en más de 8.000 trabajadores desde agosto de 2024.

Por ello, y según este dato, "uno de cada cuatro nuevos autónomos dados de alta en nuestro país es andaluz", lo que refuerza el modelo de empleo puesto en marcha por el Ejecutivo regional para combatir "los estragos generados en forma de impuestos que ejecuta Montero desde el Ministerio de Hacienda", ha concluido la representante del PP de Málaga.