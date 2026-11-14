PP Málaga dice que Vivas y Feijóo son "la antítesis" de Sánchez: "La muralla que protege España de quien quiere romperla

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (4d); el presidente del PP de Ceuta y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (3i); y otros dirigentes del PP. - Álex Zea - Europa Press

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, constituyen "la antítesis" de Pedro Sánchez, ya que son "la muralla infranqueable que protege a España frente a quienes quieren romperla", al tiempo que ha hecho referencial Gobierno socialista, que ha tenido a sus mejores aliados "en quienes han querido quebrar nuestra integridad y atacar nuestras fronteras".

Así lo ha asegurado en en Benalmádena (Málaga), en un acto en el que también han participado el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde del municipio, Juan Antonio Lara.

Navarro ha recordado los lazos sociales, culturales e históricos que unen a los malagueños con los vecinos de la Ciudad Autónoma: "Los 'boquerones' nos convertimos en 'caballas' desde la invasión", ha asegurado, en referencia a la cercanía con la que los malagueños vivieron el ataque que sufrieron los ceutíes y cuyas consecuencias siguen latentes, incidiendo en que "defender Ceuta es defender España".

Asimismo, ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la Costa del Sol, donde se han invertido 350 millones de euros desde el año 2019 y se han previsto 60 millones en los presupuestos autonómicos para el ejercicio de 2027. Frente a esta realidad, ha puesto de manifiesto "la inacción y el abandono de los socialistas en materia de movilidad, con carreteras colapsadas, la autopista de peaje más cara de España y una deficiente red de trenes de Cercanías".

También se ha referido al "abandono" en materia de infraestructuras hídricas, estabilización de playas, capacidad eléctrica, "que mantiene bloqueadas más de 25.000 viviendas en la provincia"; o seguridad, con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que luchan con herramientas del siglo pasado contra un crimen organizado y el narcotráfico del siglo XXI".

La dirigente 'popular' ha afirmado que apostar por la Costa del Sol "es hacerlo por el empleo, por la riqueza y por la calidad de vida de los ciudadanos", que es precisamente "la gran marca de la Costa del Sol y de la provincia de Málaga". "Y para mantener esa calidad de vida hay que invertir", ha remarcado.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política en España que devuelva al país "la dignidad" y permita recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Bendodo ha reivindicado los vínculos entre Málaga y la ciudad autónoma de Ceuta y ha garantizado que el PP estará "más cerca que nunca" de los ceutíes para defender sus intereses. "Ceuta no es parte de España, Ceuta es España, es España como la que más", ha subrayado.

El dirigente 'popular' ha reprochado a Pedro Sánchez que haya estado "ausente precisamente cuando los ciudadanos más necesitaban sentir cerca al Estado" y ha criticado el "mismo modus operandi" de Sánchez, ya que, ha apuntado, "en cada tragedia que ha ocurrido en nuestro país el Gobierno ha huido", refiriéndose a la crisis de Ceuta, las inundaciones o la muerte de agentes de la Guardia Civil en acto de servicio.

Frente a ello, ha reivindicado el modelo de Juanma Moreno y de Juan Jesús Vivas, basado en dar la cara y estar al lado de los ciudadanos en los momentos más difíciles.

Por último, Bendodo ha apelado a dejar atrás "el trincherismo, la politización y el enfrentamiento" y ha defendido que Alberto Núñez Feijóo representa "sentido de Estado, sentido común, experiencia, rigor y gestión", frente a "ocho años "de sanchismo marcados por el enfrentamiento, la degradación institucional y la falta de respuestas ante los problemas de los españoles".