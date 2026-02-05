El PP de Málaga pide explicaciones al Gobierno por varios desprendimientos sobre las vías del tren

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo - PP MÁLAGA

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha pedido explicaciones al Gobierno de España por los desprendimientos registrados en la última semana sobre las vías del tren y que han afectado a las dos líneas de Cercanías y al AVE, "hasta el punto de que actualmente se mantiene cortada la conexión entre Málaga y el Guadalhorce, así como la Alta Velocidad a Madrid".

De este modo, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que "priorice" las labores de mantenimiento sobre la red ferroviaria de la provincia, "cada vez más denostada e inestable", y ha señalado "la rotura de un muro de contención en Benalmádena hace unos días y otra de mayor envergadura ayer mismo en Álora, la cual ha obligado a suspender la circulación de la línea C-2 y de la Alta Velocidad".

El dirigente 'popular' ha preguntado al Gobierno "cuándo se estima que pueda retomarse la circulación entre Málaga y el Guadalhorce, así como la conexión por Alta Velocidad con Madrid" y ha exigido "transparencia en la gestión de esta nueva crisis ferroviaria en la provincia".

"El tren ha dejado de ser una opción fiable para miles de malagueños", ha advertido en un comunicado Ortega, al tiempo que ha subrayado que "a los continuos retrasos, averías y cancelaciones se suman ahora los desprendimientos, que vuelven a poner de manifiesto los fallos en el mantenimiento de la infraestructura".

En este sentido, ha reprochado al Gobierno "su falta de inversión y mantenimiento" en la red ferroviaria de la provincia durante los últimos siete años. "Este tipo de accidentes no son achacables al temporal y no deberían producirse si la infraestructura está correctamente mantenida y vigilada", tal y como afirman los propios sindicatos, ha dicho.

Así, ha afeado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "haya pedido disculpas a los usuarios por la crisis del Rodalies catalán, enviando incluso a su número dos a Barcelona para gestionarla desde allí", mientras que "a los malagueños y andaluces sólo nos dedican desprecios y salidas de tono".

Al respecto, ha recordado que el Gobierno socialista "ha elevado la inversión en el Cercanías catalán hasta los 8.000 millones de euros, lo que resulta un agravio clamoroso frente al abandono inversor que sufre la red ferroviaria malagueña, pese a que la línea C-1 que conecta Málaga y Fuengirola es la más rentable de España", ha apostillado.

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha criticado una vez más "el abandono y la opacidad" del Ejecutivo de Sánchez y Puente con esta provincia, incidiendo en que "no estamos hablando de una cuestión económica o del desarrollo de una de las zonas más pujantes y que más crece del país, sino de salvaguardar la seguridad de los miles de malagueños y visitantes que hacen uso de esta red ferroviaria cada día", ha concluido.