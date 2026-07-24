El PP de Málaga pregunta al Gobierno si era necesario "colapsar la A-45 con obras de mantenimiento en temporada alta"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha preguntado al Gobierno de España "si no había otra fecha mejor para colapsar la A-45 con obras de mantenimiento que la temporada alta de verano" y ha reprochado al Ejecutivo socialista este "nuevo ataque" a la provincia de Málaga, señalando su carácter eminentemente turístico.

De este modo, ha lamentado las caravanas generadas en esta arteria que conecta la capital con Antequera (Málaga) y la zona norte de la provincia al mantener cortados sus dos carriles en sentido Córdoba a la altura de Casabermeja (Málaga) y ha criticado que el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, "no sólo no ataja los problemas de movilidad que sufren los malagueños, sino que contribuye a empeorarlos con actuaciones que deberían realizarse en horario nocturno".

El dirigente 'popular' ha subrayado que "este tipo de colapsos se están convirtiendo en una constante por la desidia del Ejecutivo socialista" y ha recordado los atascos generados también en la A-7 durante los últimos meses por la realización de labores de mantenimiento en la vía durante el día, cerrando carriles incluso en hora punta.

"Aquí no hablamos sólo de cerrar un carril, sino de cortar un sentido completo por unas obras de las que el Gobierno deberá dar explicaciones", ha incidido Ortega.

Además, ha lamentado que la DGT mantiene a una provincia como Málaga sin un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados que se quedan averiados o accidentados durante horas, además de negarse a impulsar una unidad de respuesta rápida ante los alcances, que también generan retenciones kilométricas.

En este sentido, ha criticado el agravio permanente en el que el PSOE mantiene a los conductores malagueños, "condenándoles a un atasco perpetuo". Por todo ello, Ortega ha exigido al Gobierno de España que "sea coherente y que aplique la lógica", de manera que no contribuya a generar un colapso aún mayor en las carreteras de la provincia en plena temporada alta de verano por tareas que pueden realizarse en otro momento, instándole a ejecutarlas principalmente en horario de noche.