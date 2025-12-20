PP de Málaga realiza la tradicional recogida solidaria de juguetes 'Compartiendo Sonrisas'. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Jessica Trujillo, ha indicado que la formación juvenil ha cerrado un año más la tradicional recogida solidaria de juguetes 'Compartiendo Sonrisas', que ha alcanzado "récord de participación".

A través de una nota, Trujillo, que ha presentado la campaña junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado la "implicación y solidaridad" de los juveniles de la formación en un proyecto que está pensado para niños y niñas de todas las edades.

"Este año, además de juguetes para que los más pequeños se diviertan, hemos recogido pañales y alimentos infantiles no perecederos para ayudar a las familias malagueñas que más lo necesitan", ha relatado.

Además, también ha destacado "que el proyecto se extiende por toda la provincia" y ha agradecido a los jóvenes de NNGG "por su volcarse en esta preciosa iniciativa que viene a combatir la subida de precios que muchas familias no podrán afrontar durante este periodo".

Por ello, Trujillo ha reivindicado el "carácter solidario del PP de Málaga". "No queremos que ningún niño de la provincia se quede sin juguetes en estas fechas tan señaladas", ha manifestado la dirigente 'popular'.

Así, ha confirmado que la entrega de juguetes y alimentos recogidos por Nuevas Generaciones se producirá este mismo lunes en centros como La Ciudad de los Niños, así como en otras asociaciones de la provincia.