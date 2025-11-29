El PP de Málaga reclama al Gobierno central ayudas extraordinarias para los viñedos afectados por el hongo mildiu

El vicesecretario de Agua y Desarrollo Sostenible del PP Málaga, Antonio Alés, ha pedido al Gobierno ayudas extraordinarias para los viñedos afectados por el hongo mildiu, que sólo en la comarca de la Axarquía ha llegado a mermar el 62% de la producción. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agua y Desarrollo Sostenible del PP de Málaga, Antonio Alés, ha pedido al Gobierno de España ayudas extraordinarias para los viñedos afectados por el hongo mildiu, que sólo en la comarca de la Axarquía ha llegado a mermar el 62% de la producción, por lo que ha reclamado al Ejecutivo central medidas urgentes para compensar las pérdidas.

De este modo, ha destacado que el grupo 'popular' en el Senado ha aprobado una moción en este sentido, subrayando que el sector vitinícola andaluz y malagueño constituyen una parte esencial del patrimonio agrario, económico y cultural de nuestra comunidad, con miles de empleos directos e indirectos generados y siendo motor de desarrollo en comarcas como la Axarquía. "Este sector es tradición, identidad y orgullo; un sector que transforma las uvas en cultura", ha manifestado.

Alés ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que destinará 5,6 millones de euros para auxiliar a viticultores andaluces y que alcanzará a casi 1.500 hectáreas de 23 municipios de la provincia. Así, ha reivindicado que la Junta aportará ayudas de 325 euros por hectárea y ha incidido en la necesidad de que el Gobierno de España "también arrime el hombro".

El dirigente del PP ha insistido en que "estas pérdidas ponen en riesgo el presente y el futuro de muchos agricultores del sector", alegando que "detrás de cada botella de vino hay esfuerzo y personas que no pueden quedarse esperando mientras el Gobierno de Sánchez no hace nada".

Al respecto, ha resaltado que "el problema del mildiu ha sido una situación extraordinaria que no se puede achacar a una falta de trabajo, de tratamientos y de conocimientos, como ha insinuado el propio ministro Luis Planas".

Además, ha añadido, este fenómeno no ha sido exclusivo de Andalucía, sino que ha afectado a viñedos de otras regiones como Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia, Cataluña o Extremadura, generando pérdidas de producción y calidad a nivel nacional.

Por ello, dado su carácter generalizado y supracomunitario, corresponde al Gobierno de España coordinar y activar esos mecanismos de apoyo extraordinario, ya que su alcance supera las competencias de las comunidades autónomas, ha explicado.

Por último, Alés ha contrapuesto igualmente la "apuesta sin precedentes" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en materia de agua frente "a la inacción durante décadas del PSOE en la Junta, que ahora se suma a la desidia desde el Ejecutivo central" y ha comparado los más de 400 millones de euros destinados a la provincia por la Junta en infraestructuras hidráulicas desde 2019, la mayoría para la Axarquía, "mientras que Sánchez y Montero mantienen obras sin ejecutar en materia de agua por más de 2.000 millones de euros".