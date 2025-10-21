El PP pide explicaciones al Gobierno por "la falta de ambulancia en el aeropuerto" de Málaga

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga María del Mar Vázquez ha pedido este martes explicaciones al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "por la falta de ambulancia en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol durante más de 12 horas", una situación que "demuestra el abandono al que el actual Ejecutivo tiene sometida a la provincia y que, para colmo, se escuda en la eficiencia de los servicios de urgencia andaluces":

"Es de un pasotismo extremo alegar que, si pasa algo, actuará la Junta", ha dicho Vázquez, al tiempo que ha señalado que, incluso el propio Gobierno, "ante su dejadez e inacción en la provincia", recurre a las administraciones gobernadas por el Partido Popular para "dar solución a las necesidades de los malagueños".

"El Gobierno que más impuestos recauda, que más asfixia a la provincia, sigue sometiéndonos a una improvisación constante, a un abandono inaudito de los servicios públicos. Estamos ante otra gestión negligente que demuestra la incapacidad del ministro Puente, que está mucho más pendiente de las redes sociales que de solventar los problemas de la ciudadanía", ha subrayado.

Vázquez ha catalogado este nuevo hecho como "tercermundista", dado que el servicio médico del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol "tuvo que recibir hasta cinco ambulancias, varias de ellas con la Inspección Técnica de Vehículos caducada, hasta que pudo recuperar el mencionado servicio".

"No podemos consentir este despropósito. Sánchez y Puente siguen torpedeando a la provincia con una inexistente y nefasta gestión que confirma su incompetencia. Nos quieren colapsados. Esto es un sabotaje a gran escala contra el bienestar, la salud y el progreso de los malagueños", ha remarcado.

También ha reiterado que, "el de Sánchez, es el Gobierno de la improvisación, del boicot a los servicios públicos malagueños" tras siete años en los que la provincia no ha dejado de padecer "el sectarismo impuesto" por el PSOE como castigo a sus resultados en las urnas malagueñas.

Asimismo, Vázquez ha recordado "el deterioro y la insostenible congestión" que soporta el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, tomando como ejemplo la actual situación de la infraestructura, "al borde del colapso por el aumento de pasajeros", y que "también se puede comprobar, sin ir más lejos, en la estación de Cercanías del aeródromo, cuyas escaleras mecánicas llevan meses rotas y están dando una imagen perjudicial para los visitantes que eligen a la provincia".