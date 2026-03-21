El PP pide a PSOE aclarar "si está con Puente" o "con Málaga y las soluciones" para "acabar con crisis ferroviaria"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante su intervención en el Consejo de Alcaldes del PP - PP

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reprochado este sábado al PSOE andaluz y malagueño que "no haya salido defendiendo a esta provincia frente a los ataques del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", y ha pedido a los socialistas que aclaren "si están con Puente y sus insultos o con Málaga y las soluciones" para "acabar con esta crisis ferroviaria".

Así lo ha expuesto durante la reunión del Consejo de Alcaldes junto a la presidenta de este órgano de la formación, Margarita del Cid, y el coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP andaluz, Arturo Bernal, donde ha señalado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "o está con Puente o está con Málaga, porque ambas cosas no son compatibles".

De este modo, ha instado al Ejecutivo de Sánchez a estudiar y aplicar las propuestas que el PP ha puesto sobre la mesa para agilizar la conexión entre Málaga y Madrid por tren y evitar el trasbordo en autobús desde Antequera, alegando que "no vamos a cejar en el empeño de que esta situación se solucione cuanto antes".

Navarro ha contrapuesto "la diligencia demostrada" por la Junta de Andalucía en el arreglo de la A-397 entre Ronda y San Pedro "para acortar plazos y minimizar el perjuicio generado" y ha señalado que "desde el primer minuto había técnicos para diagnosticar el daño en la estructura de un viaducto y con una orografía muy compleja".

Además, ha lamentado que el Ministerio "tardara tres semanas en dar la orden para intensificar los trabajos en el talud de Álora (Málaga)". "Son tres semanas que hemos perdido", ha apostillado.

"Con recursos y con voluntad política las cosas se resuelven", ha incidido, al tiempo que ha subrayado que desde las filas del PP "vamos a buscar alternativas de transporte ferroviario, de transporte aéreo y vamos a tener gestos con los malagueños, porque ya está bien del machaque al que nos tiene sometidos este Gobierno".

La dirigente 'popular' ha preguntado al Ejecutivo socialista "si no hay dinero para suspender el peaje de la Costa del Sol mientras duren los arreglos del talud de Álora y tener un gesto con una parte importante del sector turístico de nuestra provincia", punto en el que ha anunciado que "vamos a seguir denunciando estos agravios y el bloqueo a Málaga pero, sobre todo, poniendo propuestas y soluciones encima de la mesa porque eso es lo que esperan los malagueños de nosotros".

Al respecto, ha asegurado que "vamos a estar al lado de los malagueños que se están viendo afectados por esta desconexión del AVE: trabajadores que no pueden acudir a sus puestos de trabajo en Madrid, estudiantes que no pueden volver a la provincia con tanta frecuencia, también empresas y parte de nuestro tejido productivo".

"Vamos a defender a Málaga del abandono inversor por parte de este Gobierno desde hace ocho años", ha reiterado, "exigiendo planificación e inversiones que deben venir a una de las provincias más dinámicas y que más crece del país en términos de población, por lo que necesita seguir avanzando en esas infraestructuras para no pararnos, como parece que quiere el Ejecutivo de Sánchez".

Además, ha continuado Navarro, "vamos a seguir defendiendo a Málaga y los malagueños de un ministro que tapa la falta de propuestas, de inversiones y de diligencia para solucionar esta desconexión ferroviaria con insultos, descalificativos y excesos verbales".

"No vamos a consentir ni un insulto más ni a Málaga, ni a sus sectores productivos, ni a la prensa malagueña; hasta aquí hemos llegado", ha asegurado.

BERNAL RECLAMA "GESTIÓN EFICAZ Y SIN EXCUSAS"

Por su parte, Bernal ha reafirmado "el compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno con los municipios afectados por la falta de conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, garantizando una "mano tendida, pero firme" para exigir "soluciones inmediatas".

"Hoy venimos para escuchar y atender a los malagueños. La movilidad es clave para el desarrollo económico y no puede seguir lastrando a la provincia", ha subrayado.

En este sentido, Bernal ha reclamado al Gobierno central "gestión eficaz y sin excusas" ante una situación que acumula más de dos meses de espera y sin fecha de solución en el horizonte. "No caben disputas mientras Andalucía pierde oportunidades. Es el momento de actuar con responsabilidad y urgencia y, en esa vía, siempre estará el PP de Málaga para buscar soluciones".

Así, ha reivindicado que tanto el partido como la Junta de Andalucía "están en ser propositivos y no en la gresca estéril" y ha exigido al Gobierno que "gobierne", porque "está cercenando las expectativas y anhelos de miles de andaluces", ha concluido.

Por su parte, Del Cid ha lamentado que "como todos los meses, que con esa frecuencia ya estamos reuniendo a este Consejo, casi siempre tenemos que salir al quite de un problema que han creado otros, en este caso los mismos de siempre". "Esa es la suerte que tenemos con este Gobierno central, para desgracia de todos nosotros, que es un castigo permanente para los malagueños", ha criticado.

Ha advertido de que "contra todo pronóstico, la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid se ha convertido en un imposible" y ha dicho que es "una conexión clave, sin duda, para nuestro turismo, para nuestras empresas, para nuestros trabajadores y para millones de personas que dependen de ella".

De igual modo, ha explicado el manifiesto del Consejo de Alcaldes del PP que presentan este sábado "en defensa de la movilidad, el turismo y las infraestructuras estratégicas de la provincia" y que es "claro, firme y constructivo".

En concreto, ha detallado Del Cid, exigen "la recuperación inmediata y con garantías de la conexión del AVE"; y "el estudio y puesta en marcha de las medidas propuestas, entre otros, por el Partido Popular para aminorar el perjuicio causado, ya que al Gobierno central ni está ni se le espera para pensar este tipo de medidas".

También exigen "transparencia total sobre lo ocurrido y sobre los plazos para las soluciones; un plan de apoyo al turismo, especialmente al turismo nacional; más inversión en infraestructuras ferroviarias, tanto en Alta Velocidad como en el Cercanías; y una planificación seria que evite que esto vuelva a ocurrir".

"Desde el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga vamos a seguir defendiendo con firmeza y con responsabilidad los intereses de nuestros vecinos", ha concluido Del Cid.