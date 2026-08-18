PP pregunta al Gobierno "qué ha hecho para frenar avance de narcos después de incluir a Málaga como punto caliente"

Archivo - El diputado nacional por el PP malagueño Mario Cortés en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha preguntado al Gobierno de España y al Ministerio del Interior "qué medidas ha adoptado un año después de incluir a la provincia como punto caliente en el mapa del narcotráfico, señalándola como una de las principales áreas de actividad en el Informe de Seguridad Nacional 2025".

Así, ha criticado "el evidente aumento de la escalada de violencia registrada tras el desmantelamiento de la unidad de élite OCON-Sur en 2022 por decisión del ministro Marlaska" y ha advertido de "la caída de las incautaciones y detenidos desde entonces, permitiendo el avance de las mafias por todo el eje mediterráneo andaluz y malagueño".

"En el último año hemos visto narcolanchas campando a sus anchas y con total impunidad desde Manilva hasta Nerja, incorporando en su itinerario la costa de la Axarquía, una estampa hasta ahora inédita y que refleja este avance de los narcos", ha subrayado en un comunicado.

Cortés ha recordado que el último informe del Ministerio del Interior "contabilizaba a más de 600 narcolanchas frente a las playas andaluzas, lo que contrasta con el hecho de que sólo cuatro de las seis patrulleras Aister HS60, las más efectivas contra este tipo de embarcaciones, estén actualmente en servicio para proteger el litoral andaluz". "Ninguna de ellas está en Málaga, mientras que las otras dos no están operativas", ha criticado.

De igual modo, ha incidido en que Málaga "es ya la segunda provincia de Andalucía, tras Cádiz, en incautaciones de armas de guerra por parte de la Guardia Civil y la primera en este tipo de confiscaciones por la Policía Nacional". "Los datos están encima de la mesa y los conoce el Ministerio del Interior, pero prefiere mirar hacia otro lado, como está haciendo estos días en Ceuta", ha aseverado.

Por último, el diputado nacional malagueño ha informado de que el grupo 'popular' ha registrado esta pregunta escrita en el Congreso para que el Ejecutivo "dé explicaciones y exponga qué actuaciones ha ejecutado o planificado para atajar el avance del narcotráfico y el aumento de la escalada de la violencia vinculada a estas mafias".