El PP reivindica el cambio en siete años de gobierno en la Junta: "Málaga ha pasado del 'no' del PSOE al 'sí' de Moreno"

El PP reivindica el cambio de estos siete años de gobierno en la Junta: “Málaga ha pasado del ‘no’ del PSOE al ‘sí’ de Juanma Moreno” - PP MÁLAGA

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado el cambio que ha supuesto para la provincia estos siete años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía y ha destacado que "Málaga ha pasado del 'no' del PSOE al 'sí' de Juanma Moreno".

Así lo ha expuesto durante un encuentro de la formación enmarcado en la celebración del 28F en el que han participado los once delegados territoriales de la Junta encabezados por Navarro, quien ha valorado los más de 4.500 millones de euros invertidos desde 2019 en "una provincia que ha estado abandonada por el PSOE en la Junta y, ahora, por el Gobierno de Sánchez".

"Málaga está hoy mucho mejor y tiene un futuro mucho más prometedor del que nos dejaron los diferentes gobiernos socialistas", ha subrayado la presidenta provincial, alegando que "lo que más trabajo nos ha costado es romper esa inercia de desidia y abandono con esta provincia y que ha quedado de manifiesto en cada proyecto desarrollado y que estaba prometido, redactado y guardado en un cajón o inacabado por anteriores gobiernos socialistas".

De este modo, ha reprochado al PSOE que no apostara por Málaga y relegara el futuro de los malagueños, afeando a los diferentes gobiernos socialistas que nos dejaran como la última provincia en camas públicas por habitante, que estuvieran más de diez años prometiendo el macroshospital "sin mover ni un solo papel" o más de una década con la ampliación del Costa del Sol paralizada, además de los "cero kilómetros de la autopista de Ronda" o 14 años anunciando el Puerto Seco de Antequera.

En esta línea, ha señalado igualmente los diez años de retrasos y paros en el metro de Málaga sin llevarlo al centro de la capital o el déficit de 15 años en la construcción de infraestructuras educativas. Además, ha incidido en que la bioclimatización de las aulas no existía con el PSOE, igual que dejaron las estaciones depuradoras sin hacer y 500 millones de euros recaudados del bolsillo de los andaluces sin ejecutar, "por lo que nos pusimos a hacer depuradoras y obras de abastecimiento para afrontar la sequía".

Sin embargo, ha añadido, "ahora Málaga tiene el sí de Juanma Moreno a los proyectos", citando al centro de salud de El Palo, el de Los Pacos en Fuengirola, el de Nerja, el de Mijas, Rincón de la Victoria o Cártama. "El mismo cambio se ha notado en materia educativa, con los nuevos centros educativos de San Pedro Alcántara, Las Chapas, Las Lagunas, Soliva, Cártama, Torre de Benagalbón o Intelhorce", marco en el que ha reivindicado los 543 millones invertidos en infraestructuras y equipamientos sanitarios o los 89 millones en materia educativa en estos siete años.

En esta línea, Navarro ha señalado igualmente los 244 millones de euros para financiar la Universidad de Málaga, lo que supone un 27% más que en 2018; el impulso dado por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno a la autovía del agua o los más de 400 millones de euros invertidos en materia hidráulica en la provincia, así como los 62 millones consignados para vivienda.

"Hemos cumplido nuestros compromisos con lo que se esperaba y con lo que no", ha apuntado, en alusión a crisis sobrevenidas como la listeriosis, el Covid 19, la guerra de Ucrania, la sequía o los trenes de borrascas sufridos en las últimas semanas.

Así, ha especificado que "si alguien ha notado el cambio en la manera de trabajar y de afrontar los problemas son nuestros alcaldes y alcaldesas", subrayando que "ningún alcalde de ningún partido puede decir que hoy está peor atendido por la Junta que hace siete años".

La presidenta provincial, que ha recordado el trabajo de parlamentarios históricos como Antonio Garrido Moraga o de socios de gobierno como Javier Imbroda, ha agradecido el impulso reivindicativo, desde la lealtad institucional, de los alcaldes 'populares' y de los delegados territoriales, "principales testigos y partícipes de este avance porque, con vuestra ayuda, hemos llegado más lejos y lo hemos hecho más rápido".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la estabilidad, la seguridad jurídica y la capacidad de atracción de interés y de inversiones que tiene ahora Andalucía gracias a las políticas de Juanma Moreno, subrayando la creación de empleo y oportunidades.

"Es fundamental esa estabilidad y esa colaboración leal con el resto de administraciones", ha apostillado, afirmando que "la diferencia es abismal con respecto a anteriores gobiernos socialistas al frente de la Junta". "Ahora podemos contar con alguien que te escucha, te entiende y te ofrece la posibilidad de solucionar los problemas y de impulsar los proyectos", ha concluido el regidor malagueño.