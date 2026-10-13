El PP reivindica la pujanza tecnológica de Málaga y anuncia un plan de choque ante el "déficit inversor" del Gobierno

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, durante una visita a Dekra junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha reivindicado "la pujanza y el liderazgo tecnológico de Málaga" y ha contrapuesto este desarrollo económico, auspiciado por las políticas de la Junta y el Ayuntamiento de la capital, con "el déficit" inversor y de infraestructuras impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha expuesto durante una visita a Dekra junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, donde ha anunciado un plan de choque para paliar ese déficit inversor del Ejecutivo socialista en la provincia y para solventar de manera inmediata el colapso eléctrico que mantiene más de 25.000 viviendas bloqueadas y sin poder entregarse o proyectos industriales que no pueden instalarse o crecer aquí; un problema que, según ha señalado, afecta a toda España.

"Málaga es una pieza clave en esa revolución tecnológica que puede incrementar la productividad y que lleva aparejado un incremento de los salarios para poder pagar mejor las pensiones y que seamos todos más prósperos", ha explicado el vicesecretario nacional de Economía, incidiendo en que "el déficit de infraestructuras que sufre la provincia por parte del Gobierno, como en el resto de España, es impropio de una economía desarrollada".

Nadal ha señalado especialmente "el colapso" de las infraestructuras de movilidad y ha alegado que "a pesar de que el Ejecutivo socialista ha incrementado los impuestos en 200.000 millones de euros y la deuda pública en 500.000 millones, además de recibir fondos europeos como nunca antes, nos sitúa como el penúltimo país de Europa en inversión pública".

Según ha añadido, ejemplo de ese "abandono inversor" son "los déficits que sufre Málaga, con las carreteras colapsadas, el Cercanías saturado, la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas que son de interés general del Estado o la ampliación del aeropuerto".

Pero no es sólo en Málaga, ha insistido, alegando que "en cada provincia española que visitamos, nos encontramos siempre con el mismo problema, una infradotación de infraestructuras, a pesar de todos los recursos públicos que han recibido en los últimos ocho años".

Por ello, Nadal ha anunciado que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "llevará a cabo un gran esfuerzo de inversión pública que solvente todos estos problemas, como también hará un esfuerzo en materia de Educación y en todas aquellas materias que permitan que nuestra economía sea más fuerte y que aumente la productividad, que al final es la clave para que España sea más próspera y suban los salarios", ha concluido.