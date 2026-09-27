PP reprocha a Interior que "no concrete cuántos agentes y medios" destina al plan de refuerzo de seguridad

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha reprochado este domingo al Ministerio del Interior que "no diga cuántos agentes ni qué medios adicionales destina" al anunciado refuerzo de seguridad en la provincia, lo que ha tildado de "cortina de humo ante la ausencia de soluciones" concretas a los problemas.

"Otro anuncio vacío y sin ninguna cifra. No sabemos cuántos agentes llegan, qué medios nuevos se incorporan, cuánto va a durar ese refuerzo ni qué solución plantea el Gobierno ante una situación que exige medidas serias y estables", ha criticado Ortega.

El dirigente popular ha señalado, en un comunicado, que la sensación "de inseguridad de los malagueños requiere una respuesta contundente frente al crimen organizado, más allá de brindis al sol y operaciones de propaganda".

Ortega ha recordado además que la provincia arrastra "un déficit de más de 700 policías nacionales y cerca de 550 guardias civiles". "No se puede hablar de reforzar la seguridad mientras se mantiene un déficit de 1.200 agentes", ha señalado.

En este punto, Ortega ha sostenido que el PSOE "no tiene ninguna planificación para combatir el narcotráfico" y ha cuestionado que el Gobierno "o no sabe o no quiere mejorar la seguridad de los malagueños", reclamando más efectivos, mejores medios y una estrategia definida frente al crimen organizado.

El coordinador general ha afirmado además que el PSOE "ha perdido toda legitimidad en la lucha contra el narcotráfico" después de que Interior desmantelara OCON-Sur hace cuatro años y de que los socialistas votaran recientemente en contra de la iniciativa para reclamar su reactivación en el Parlamento andaluz.

"No se puede desmantelar una unidad especializada contra el narcotráfico, negarse después a recuperarla y pretender ahora resolver el problema con anuncios sin cifras ni compromisos concretos", ha manifestado Ortega.

Ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "dejen de esconder la falta de soluciones detrás de grandes titulares" y expliquen qué medidas reales van a adoptar ante los problemas de seguridad de Málaga. "Los malagueños necesitan agentes, medios y una estrategia firme frente al crimen organizado; no más propaganda", ha apuntado.