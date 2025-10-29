PP señala que "gran hito" de Sánchez con movilidad de Málaga "es mantener rotas escaleras del Cercanías en aeropuerto"

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jessica Trujillo en una imagen de archivo - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo ha señalado este miércoles que el "gran hito del Gobierno de Sánchez para mejorar la movilidad" de Málaga "es mantener rotas las escaleras del Cercanías en el aeropuerto desde hace un año e incluso más, si atendemos al episodio anterior con la famosa pieza coreana, que se prolongó durante otros seis meses".

Así, ha criticado que el Ejecutivo socialista "tiene un plan evidente para bloquear Málaga y su desarrollo", y ha reprochado al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "ya no es que no invierta en mejoras y nuevas infraestructuras para la provincia, es que tampoco ejecuta labores propias de mantenimiento".

La dirigente 'popular' ha afeado al subdelegado del Gobierno en Málaga que, tras siete años de gobierno, "la hoja de resultados es cero", alegando que "no hay planificación ni han sido capaces de implementar medidas urgentes como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante los alcances".

"No vale decir que las grandes infraestructuras tardarán décadas en llegar cuando se lleva casi ocho años al frente del Gobierno de España; ocho años de inacción y de agravios, donde hemos visto como las inversiones se han ido a otros territorios para pagar favores políticos de Sánchez", ha manifestado.

Así, ha recordado en un comunicado "los más de 6.300 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo de Sánchez para el Rodalíes catalán" y ha contrapuesto esta "inyección inversora con el ninguneo y el abandono a la red ferroviaria de la provincia".

En este punto, ha cuestionado "a dónde van los más de 5.500 millones de euros que el Gobierno de Sánchez y Montero recaudan cada año del bolsillo de los malagueños en impuestos estatales".

"No hay excusa posible para que una administración mantenga fuera de servicio todas las escaleras mecánicas de la estación de Cercanías del tercer aeropuerto de España", ha aseverado Trujillo, que ha incidido en que "la única explicación es que existe un plan consolidado por el PSOE para boicotear el crecimiento de Málaga por mero interés político, pero los malagueños no son tontos".

Por último, ha insistido en que "si el propio Gobierno señala su incapacidad para atajar y resolver los problemas de movilidad que sufre Málaga tras siete años de abandono inversor, la única opción digna para sus representantes en la provincia es dar un paso al lado", ha concluido.