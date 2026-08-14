El PP señala la "improvisación" del Gobierno sobre Ceuta: "Nadie explica qué va a hacer para que no vuelva a pasar"

1110662.1.260.149.20260814125604 El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, atendiendo a los medios. Imagen de archivo. - PP DE MÁLAGA

MANILVA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha lamentado la "improvisación" del Gobierno central en la gestión a la crisis migratoria en Ceuta, al mismo tiempo que ha criticado la "falta de explicaciones y garantías" por parte de los ministros y el Presidente del Gobierno".

"Aquí todo el mundo habla, pero nadie explica nada. Y lo más importante, ningún ministro ni el presidente del Gobierno nos explica qué va a hacer para que esto no vuelva a pasar", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en Manilva (Málaga).

En esta línea, ha puesto el foco en la no comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué necesita la ministra Robles para saber qué pasó o más tiempo para defender el abandono del Gobierno a Ceuta?", ha señalado al mismo tiempo que le ha preguntado si "el CNI mandó informes a Interior alertando de esta situación días antes".

"Esta pregunta la tienen que responder Marlaska y Robles. Ni uno ni otro la responden porque entre ellos no se hablan, se culpan el uno al otro", ha aseverado Bendodo.

Sobre Marlaska, el vicesecretario del PP ha criticado el dispositivo de efectivos en la frontera con Marruecos en comparación con el despliegue del ejecutivo con el eclipse solar del pasado miércoles.

"Para el eclipse, el Ministerio del Interior movilizó a 33.600 efectivos policiales. Para la avalancha de 70.000 inmigrantes que violentaron nuestras fronteras en Ceuta, procedentes de Marruecos, fueron 60 agentes los que movilizó el Ministerio del Interior. Este es el Gobierno", ha indicado.

"Con Marlaska la mala previsión, la mala gestión y llegar más tarde no son una excepción", ha apuntillado Bendodo a la par que ha criticado la "ausencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Un país serio no puede tener un presidente ausente, cuando decenas de miles de personas han desbordado su frontera y los ciudadanos siguen esperando respuestas", ha reafirmado.

Sobre la situación de los menores migrantes no acompañados que continúan en Ceuta, Bendodo ha reiterado que "tienen que volver con sus familias". "El gobierno de España y de Marruecos tienen que solucionarlo", ha asegurado.