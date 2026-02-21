El PP valora el récord de creación de 8.000 empresas en Málaga y reivindica el impacto de las políticas de la Junta

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga, Carlos Conde, - PP MÁLAGA

MÁLAGA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP de Málaga, Carlos Conde, ha subrayado el récord de creación de empresas en la provincia durante el pasado año, con 8.012 nuevas sociedades mercantiles constituidas en el último ejercicio que supone la cifra más alta en 25 años, reivindicando las políticas económicas y fiscales impulsadas por el Gobierno andaluz que han permitido alcanzar este dato histórico y consolidar a Málaga como motor económico de Andalucía y referente de dinamismo empresarial en España.

Conde ha destacado que estos resultados "no son fruto de la casualidad, sino de una hoja de ruta clara basada en la bajada de impuestos, la simplificación administrativa y el apoyo decidido a empresas, autónomos y emprendedores".

Gracias a estas medidas, ha explicado el vicesecretario, Málaga ha alcanzado su mejor dato de creación de empresas con un crecimiento del 6,25 % respecto a 2024 y con un total de casi 60.000 inscritas en la Seguridad Social. Además, es una de las provincias españolas con mayor dinamismo en creación de empresas, situándose en el tercer puesto a nivel nacional y aportando un 37% de toda la actividad empresarial andaluza.

En este sentido, ha recordado que Andalucía ha aprobado seis bajadas de impuestos desde 2019, situándose entre las comunidades autónomas con menor presión fiscal, lo que ha generado un entorno favorable para la inversión y la creación de empleo.

Asimismo, Conde ha señalado el crecimiento sostenido del número de autónomos en la provincia, con 4.881 nuevas altas en el año pasado, un 3,5% más que en 2024, liderando el aumento entre todas las provincias andaluzas y que refleja la fortaleza del tejido productivo malagueño.

"Estas cifras demuestran que el emprendimiento y el autoempleo se consolidan como motor fundamental del desarrollo económico en la provincia, gracias a un modelo basado en la estabilidad fiscal, los incentivos a los autónomos y la reducción de cargas burocráticas", ha incidido.

Por ello, el vicesecretario ha asegurado que "el PP de Málaga está comprometido en seguir trabajando para que la provincia continúe liderando la creación de empleo y empresas, reforzando su posición como uno de los principales polos de atracción de inversión del sur de Europa".