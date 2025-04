Presidente de Diputación, "escéptico" con nueva dirección de PSOE Málaga: "Son los mismos" y tienen "poco que aportar"

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), ha dicho ser "escéptico" respecto a la nueva dirección del PSOE malagueño "porque son los mismos que han estado siempre" y porque considera que "tienen poco que aportar" a la hora de reclamar al Gobierno de España inversiones para la provincia.

En un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando e Hidralia, Salado ha indicado que "ojalá el nuevo secretario general del PSOE --Josele Aguilar-- se siente con mi presidenta del partido --Patricia Navarro-- y de verdad, con conciencia de reclamar al Gobierno de España" analicen los problemas de la provincia "y marquemos unas hojas de ruta para demandarle a Pedro Sánchez".

"Pero yo soy escéptico, porque son los mismos que han estado siempre, evidentemente. Un día estaban en un sector, luego estaban en otro, se iban cambiando. Antes eran 'susanistas', luego no eran 'susanistas', en fin", ha aseverado el presidente provincial, quien ha apuntado que cree "que tienen poco que aportar".

En este sentido, ha señalado que "desde que están ocurriendo los despropósitos del Gobierno de España con la provincia de Málaga, de no hacer las inversiones que se tienen que hacer, han estado todos callados, no dicen nada". "Siguen aplaudiendo las políticas de Pedro Sánchez, no hay una crítica por el PSOE de la provincia de Málaga a la dejación de inversiones en la provincia", ha criticado.

Por esto, ha dicho tener "poca esperanza de que este nuevo equipo sea más reivindicativo y demande más" y ha precisado que muchos de los miembros de ese equipo son alcaldes "que están también sufriendo por la falta de financiación y no veo que ninguno levante la voz ante la disminución y de la liquidación de la PIE de estos últimos años". "No los escucho, así que tengo poca esperanza de que cambie esto", ha reiterado.

Cuestionado por su situación de alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación al mismo tiempo y el mensaje del PP en su momento de 'un cargo, una persona', ha asegurado que "la presidenta habló de ese asunto y está zanjado". "Es un asunto que creo, y así me transmitió ella, que dentro de los congresos, el Congreso Nacional, se va a analizar estatutariamente. Es un posicionamiento que el partido quiere ir implantando poco a poco", ha apuntado.

Pero en su caso, "esta legislatura está todo zanjado y se va a estudiar en los congresos si dentro del estatuto se establece esa norma de una persona, un cargo. En este momento está todo calmado, así me lo ha transmitido la presidenta", ha finalizado.