El presidente de la Diputación de Málaga recibe al piloto malagueño de karting Aarón García, campeón del mundo IAME 2025

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido al piloto malagueño de karting Aarón García, campeón del mundo IAME 2025 y de Europa en la categoría X30 Senior - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido al piloto malagueño de karting Aarón García, campeón del mundo IAME 2025 y de Europa en la categoría X30 Senior. En el acto, se ha contado con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo Manuel Alonso.

Salado ha felicitado al piloto por sus logros y ha subrayado su proyección como una de las grandes promesas del automovilismo andaluz.

Aarón García llega al acto tras una campaña sobresaliente en la que se ha proclamado Campeón del Mundo IAME '25, título al que suma el de Campeón de Europa 2025 (categoría X30 Senior) y el de subcampeón del Campeonato Alemán de Karting. Una hazaña sin precedentes que le sitúa como el primer piloto en lograr europeo y mundial en la misma temporada.

El presidente de la FAA, Manuel Alonso, que también ha participado en la recepción, ha expresado su orgullo por los logros de Aarón y ha remarcado que su trabajo y talento "ponen a Andalucía en el mapa del karting internacional".

La Diputación de Málaga respalda no solo los éxitos del presente, sino también el ambicioso futuro deportivo de Aarón García, reafirmando su compromiso con el deporte base, el talento juvenil y la proyección internacional del automovilismo andaluz.