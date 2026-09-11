El presidente de la Diputación de Málaga valora como "un día histórico" el paso de La Vuelta por la provincia

Salida de La Vuelta desde Vélez-Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha calificado el paso de La Vuelta Ciclista a España por la provincia como "un día histórico", especialmente para la localidad de Vélez-Málaga, de donde parte la etapa 19 este viernes; y ha afirmado que este evento "siempre ha sido muy bien acogido por la gran afición al ciclismo que hay".

En declaraciones a los periodistas, Salado ha afirmado que "cuando se estaba diseñando esta Vuelta Ciclista 2026, evidentemente siempre que toca la Comunidad Autónoma de Andalucía, Málaga tiene que ser protagonista", por lo que se decidió que "esta etapa fuera una etapa estrictamente malagueña".

Así, ha defendido la salida desde Vélez-Málaga por la presencia de "unos itinerarios ciclistas espectaculares" y de la "gran afición al ciclismo" que existe en la comarca de la Axarquía.

El también presidente de Turismo Costa del Sol ha destacado que la Vuelta supone "una gran promoción que se hace de la comarca de la Axarquía en particular y de la Costa del Sol en general" y ha subrayado que "es una de las grandes apuestas que siempre, siempre ha tenido la Diputación".

"Si veis el histórico, la provincia de Málaga siempre ha sido protagonista con una llegada, con una salida, con dos etapas, incluso tres etapas y una contrarreloj que hubo en Málaga capital. Y siempre ha sido de la mano de la Diputación Provincial de Málaga", ha añadido.

Salado ha defendido la necesidad de "apostar" por los grandes eventos que tienen una gran trascendencia mediática y por las diferentes modalidades deportivas que son "el futuro de los grandes deportistas que salen en la provincia de Málaga".

Al ser preguntado sobre los datos del impacto que generará la Vuelta Ciclista en el turismo malagueño, el presidente de la Diputación ha afirmado que "hoy se está sembrando con las imágenes que proyecta el helicóptero de todos los paisajes de la provincia de Málaga a cientos de países".

"Ese impacto mediático se suma dos o tres años después. Esas imágenes tienen un retorno luego de visitantes a las zonas por donde ha pasado la Vuelta Ciclista", ha asegurado y, seguidamente, ha anunciado que "esos datos se ofrecerán luego en los estudios de impacto del segmento deportivo que tiene Turismo Costa del Sol".

Como ejemplo de este impacto, Salado ha recordado la Solheim Cup de golf que generó "un crecimiento importantísimo del turista americano que vino a la Costa del Sol gracias a esa proyección deportiva que se hizo" y ha defendido que "para que vengan a visitarte hay que hacer publicidad".