Primera jornada de huelga parcial en el metro de Málaga con un seguimiento pleno entre conductores y operadores de línea

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera de las jornadas de la huelga parcial --de 08.30 a 11.30 horas-- convocada en el metro de Málaga por "el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo" ha tenido lugar este jueves, y se han cumplido los servicio mínimos establecidos para la explotación (prestación del 50% de los servicios ordinarios), de modo que el seguimiento de la convocatoria ha sido pleno entre el personal de operación (conductores y operadores de línea).

Así, según el Gobierno andaluz, el servicio se ha prestado "con normalidad en la franja horaria de los paros parciales, sin producirse aglomeraciones extraordinarias en los andenes de estaciones y paradas".

Según han señalado, en términos de demanda, el volumen de viajeros registrado en la franja de paros parciales (9.955 viajeros) equivale al 78% de la demanda de un jueves laborable tipo (12.786 usuarios), por tanto, la caída registrada en este periodo ha sido del 22%.

Así, si se amplía la demanda al inicio de la jornada -de 06.30 horas a 11.30 horas--, el volumen de viajeros registrado ha ascendido a 16.589 pasajeros, un 15% menos que en un jueves laborable tipo.

Por otro lado, han detallado que no se ha producido seguimiento de la huelga entre el personal de oficina/administración ni en el grupo de mantenimiento interno.

Por último, han recordado que desde primera hora de este jueves los sistemas de información al viajero --megafonía y teleindicadores en estaciones-- han ido informando de los servicios mínimos, y desde el miércoles también se han divulgado a través de las cuentas de redes sociales de Metro de Málaga y de su app.

COMITÉ DE EMPRESA

Por su parte, desde el comité de empresa han valorado que la huelga parcial ha sido secundada de forma mayoritaria por la plantilla y a esta le seguirá un nuevo paro el 20 de marzo --de 19.00 a 21.00 horas--.

Alexis Martín, presidente del comité de empresa y delegado de CSIF, ha recordado que, tras la celebración de la última asamblea de trabajadores y después de 13 rondas de negociación, "la plantilla de metro de Málaga ha decidido mayoritariamente no ratificar la propuesta de convenio colectivo presentada por la dirección de la empresa".

Entre las reivindicaciones destacan la equiparación salarial dentro del sector, mantener el poder adquisitivo vinculado al IPC, regular la conducción continuada para proteger la salud de los conductores, permitir la jubilación anticipada y adecuar los puestos en caso de pérdida de facultades, evitando despidos.

"La plantilla está dispuesta a negociar en términos justos y razonables. Instamos a la Junta de Andalucía y a la empresa concesionaria a desbloquear el conflicto", ha señalado Evaristo Castillo, miembro del comité de empresa por CCOO.

Por otro lado, también desde el Comité de Empresa han manifestado que, "aunque reconocemos la existencia de una oferta económica importante sobre la mesa, el texto actual ignora las necesidades fundamentales de los trabajadores en el plano social y organizativo".

"Un convenio digno debe equilibrar el poder adquisitivo con la mejora de las condiciones de vida de quienes hacen funcionar este servicio cada día", han señalado.

Por último, han señalado que "el Comité de Empresa reafirma su intención de seguir negociando". Sin embargo, añaden: "Instamos a la dirección a que entienda que la paz social pasa necesariamente por atender los conceptos organizativos del día a día que afectan directamente a la salud y al futuro de los empleados".

"Estamos dispuestos a volver a sentarnos mañana mismo, pero la empresa debe entender que no vamos a hipotecar nuestra calidad de vida por una mejora salarial que ignora el descanso y el derecho a una jubilación digna", han apuntado desde el comité de empresa.