Las primeras investigaciones descartan violencia de género en la muerte de la mujer hallada en Cártama (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigación en relación con el hallazgo de un cadáver de una mujer con signos de violencia en el interior de una vivienda en el municipio malagueño de Cártama descarta, en principio, que se trate de violencia de género, según han informado fuentes cercanas al caso.

La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido. Cabe recordar que el cadáver de la mujer fue hallado este pasado lunes.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 13.35 horas un aviso alertando de una mujer muerta en una vivienda de Cártama, por lo que de inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que confirmaron que la mujer fallecida tenía 66 años.

Por otro lado, otras fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press precisaron que el interior de la vivienda en el que encontró el cadáver estaba revuelto.