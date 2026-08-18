Prisión para el detenido por apuñalar de gravedad a un joven en el Real de la Feria de Málaga

Archivo - Cciudad de la Justicia de Málaga. Juzgado de Guardia - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la tarde de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre arrestado por presuntamente apuñalar de gravedad en la madrugada de este pasado lunes a un joven en el Real de la Feria de Málaga.

Así, inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por último, las citadas fuentes han señalado que durante su comparecencia en sede judicial el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04,15 horas de este pasado lunes en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, en el recinto ferial de Málaga capital.

Al parecer, el presunto agresor, de 29 años y que regenta un puesto de cócteles en la zona de las atracciones, hirió con un machete de gravedad a la víctima, de 23, que fue evacuada a un hospital con pronóstico grave tras ser alcanzada en la región del hemitórax izquierdo, según precisaron desde la Policía Nacional.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga localizó en la mañana del pasado lunes al presunto agresor en el interior de una caravana junto al recinto ferial y fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.

Las averiguaciones apuntan a que la víctima, que no trabaja en la Feria, intentaba cortejar a una mujer, que resultaría ser pareja del agresor, y que ello derivó en un encontronazo entre las partes. En ese contexto, el detenido presuntamente apuñaló con un machete al perjudicado, que se halla ingresado en un hospital en la capital.