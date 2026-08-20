Prisión para el detenido por matar a su compañero de piso en Estepona (Málaga)

Juzgado de Guardia de Málaga capital - EUROPA PRESS

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga), en funciones de guardia, ha ordenado en este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a su compañero de piso este pasado lunes en la citada localidad.

Así, inicialmente, y sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa, el detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio, según han señalado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Durante su comparecencia en sede judicial, el hombre arrestado ha prestado declaración, según han agregado las citadas fuentes.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 20,00 horas de este pasado lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una pelea entre dos hombres en una vivienda en del citado municipio malagueño. De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios y la Policía Nacional.

Fuentes policiales señalaron que la víctima, de 37 años evacuada al hospital por la gravedad de las lesiones y donde falleció este pasado miércoles, fue agredida presuntamente por su compañero de piso de 52 años con un arma blanca en la zona del torax. Tras los hechos el presunto autor fue detenido.