El productor malagueño Idriss Reina realiza la BSO de un corto que suma ya tres nominaciones a festivales

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Violeta' del malagueño Francis Báez no para de sumar nominaciones en festivales: Festival Ojo Indómito de Chile, Festival Internacional de Cortometrajes 'Luna de Cortos' de León y Festival Internacional de Cine #LesBiGayTrans de Paraguay.

Idriss Reina, nacido también en la capital de la Costa del Sol y productor musical, ha sido el encargado de crear la banda sonora y los efectos de sonido de la pieza. En declaraciones a Europa Press ha asegurado estar "súper contento" de haber participado en el proyecto y de que su trabajo se haya visto reconocido.

De hecho, la nominación en el festival chileno fue para su BSO, y ha adelantado que al corto le quedan todavía algunas oportunidades de premio en más certámenes cinematográficos, pendientes aún de hacerse públicas.

El artista, que lleva más de dos años dedicándose de manera profesional a producir, remezclar y masterizar música, también ha colaborado en otros proyectos, tanto locales como nacionales e internacionales. Para él se necesita "muchísimo apoyo a los artistas de Málaga y de Andalucía", donde "abunda el talento pero faltan oportunidades".

De momento ha sido el encargado de crear el sonido en un EP de la malagueña Pilar Salmerón. También ha trabajado con Jesús Rivero, con quien hizo "algo totalmente distinto respecto a lo que él está acostumbrado, al pop melódico y la música mexicana", colaborando incluso en la escritura de las letras.

En cuanto a los trabajos con artistas internacionales, el pasado mes de marzo participó en un álbum recopilatorio del sello Be Your Own Studio Label junto a otros músicos españoles, belgas y londinenses.

"Es el segundo recopilatorio que hacen y este año querían renovar artistas, nuevas caras y nuevos sonidos, así que contacté porque conocía el concepto del sello, envié un par de demos al CEO y le gustaron", ha afirmado el malagueño.

A raíz de ese trabajo y de la repercusión que obtuvo, llegando a aparecer en algunas de las revistas sobre música electrónica más importantes del mundo, el CEO le pidió que hiciese la remezcla de dos temas más, y supo apreciar "que tenía talento, aunque no tuviese experiencia previa en discográficas".

El trabajo de Idriss consiste principalmente en hacer arreglos sonoros para diferentes artistas. Según ha explicado, "lo que necesita la gente es saber cómo funciona el sonido para sonar lo más profesional posible, ya sea con ingenieros de sonido o arreglistas de mezclas, porque eso es lo que da el punto diferencial".

La mayoría de sus oyentes provienen de fuera de España, de lugares como Londres, Alemania u Holanda, lo que se debe, tal y como ha indicado, a que es en centroeuropa donde más electrónica se consume, y también a que él bebe de influencias extranjeras, lo que le hace tener "un aire distintivo respecto a los productores de aquí".

Aunque se muestra satisfecho con lo que ha logrado, aún le quedan sueños por cumplir, como seguir trabajando con artistas de la escena actual, y menciona a Alizzz, C.Tangana, James Blake o el ingeniero de sonido Jaycen Joshua, encargado de remasterizar 'El Mal Querer' de Rosalía o de hacer los arreglos de 'Despacito', como algunos de los compañeros con los que querría colaborar.

Ed is Dead, artista en la industria, fue una de las inspiraciones que le motivaron a dedicarse profesionalmente a lo que le gusta, ya que pensó que "si alguien como él, que hace música experimental y trabaja de forma independiente, ha logrado triunfar, yo también podía hacerlo, y ahora comparto su música y estamos en contacto".

Sobre sus futuros proyectos, Idriss habla de dos álbumes pendientes de lanzar, además de colaboraciones con artistas de Madrid y Córdoba.

Mira al futuro con todo lo que ha aprendido este año, destacando "el trabajo personal" llevado a cabo, ya que "las redes sociales hacen mucho ruido y abruman la mente porque te comparas con otros", pero aboga por el cuidado mental que ha realizado "para así empezar un nuevo camino".