El programa Alterna en tu Ocio 2026 amplía a más de 1.800 las plazas disponibles para jóvenes

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, presenta una nueva edición del programa 'Alterna en tu Ocio' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal para jóvenes Alterna en tu Ocio 2026 ofrece más de 1.800 plazas en actividades lúdicas gratuitas durante 19 fines de semana desde marzo hasta el 1 de agosto.

La primera fase de este programa que organiza todos los años el Área de Juventud dará comienzo el próximo 6 de marzo e incluye actividades deportivas, talleres artísticos y gastronómicos, visitas culturales, juegos en grupo o excursiones, entre otras.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha presentado este lunes la programación de la primera fase de Alterna en tu Ocio, un programa cuyo objetivo principal es fomentar hábitos saludables entre jóvenes de 15 a 35 años en su tiempo libre.

El programa tendrá su continuación en septiembre y se prolongará hasta final de año, lo que supone un total de 31 fines de semana con actividades gratuitas a lo largo de 2026.

Esta nueva edición de Alterna en tu Ocio, que cuenta con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, vuelve a contar con las actividades que han tenido mayor participación como las gastronómicas, donde los jóvenes aprenden a elaborar platos de cocina de diferentes países.

De igual modo, han detallado que se vuelven a programar las actividades culturales más demandadas en ediciones anteriores como las visitas a museos y rutas guiadas por la Alcazaba y Gibralfaro que, como novedad, incluyen gafas de realidad virtual durante el recorrido.

Otras novedades son las actividades de modelado en 3D, de diseño gráfico, juegos de estrategia de realidad virtual y aumentada y el nuevo equipamiento para jóvenes que albergará actividades en la calle Martínez Falero del distrito Este. Tampoco faltarán las actividades tecnológicas, talleres artísticos, manualidades y una gran variedad de actividades lúdicas.

Asimismo, de cara a la época estival, se han vuelto a planificar actividades para disfrutar de la costa como la iniciación al buceo, kayak, paddle-surf o vóley-playa, y otras actividades al aire libre como las observaciones astronómicas de 'Alterna y las estrellas'.

Por último, han recordado que puede participar en el programa cualquier joven entre 15 y 35 años que haya nacido, resida, estudie o trabaje en Málaga, previa inscripción en la base de datos del Área de Juventud en la web www.juventud.malaga.eu, donde aparece toda la información de cada actividad, así como los formularios, los plazos para inscribirse y las fechas de realización.

También se pueden inscribir y obtener más información en La Caja Blanca, ubicada en avenida Editor Ángel Caffarena, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas.