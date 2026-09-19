Promálaga se une a EIT Culture & Creativity para reforzar conexión con el ecosistema europeo de innovación

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MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, empresa municipal perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, se ha incorporado a EIT Culture & Creativity como nuevo cooperation partner para reforzar su estrategia de internacionalización y su conexión con las principales redes europeas de innovación cultural y creativa.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han precisado que esta colaboración permitirá explorar oportunidades vinculadas a proyectos y convocatorias europeas, formación y desarrollo de capacidades, innovación y creación empresarial, así como facilitar el acceso de empresas y emprendedores malagueños a una red europea especializada en las industrias culturales y creativas.

EIT Culture & Creativity es una de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (Knowledge and Innovation Communities, KIC) impulsadas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) para fortalecer la competitividad, sostenibilidad y resiliencia de las industrias culturales y creativas europeas.

Creada en 2023, trabaja para impulsar ecosistemas de innovación capaces de conectar cultura, creatividad, tecnología, emprendimiento y desarrollo económico. Su actividad se centra inicialmente en cinco grandes ámbitos, como son la arquitectura, patrimonio cultural, medios audiovisuales, moda y videojuegos, y aborda de manera transversal áreas como la innovación, la educación, la creación empresarial y la transformación social.

La comunidad cuenta actualmente con 30 core partners, 37 cooperation partners y 52 community participants, además de más de 3.860 asociados. Su actividad se articula a través de seis hubs regionales en Europa, entre ellos el South-West Regional Hub, con sede en Barcelona y ámbito de actuación en el suroeste europeo.

La incorporación de Promálaga se produce tras el proceso de admisión y la reunión de trabajo mantenida con representantes de EIT Culture & Creativity, en la que se analizaron diferentes vías de colaboración y se comenzó a definir una hoja de ruta de trabajo para la entidad, ha señalado el Ayuntamiento.

Como nuevo cooperation partner, Promálaga podrá participar en encuentros profesionales, reuniones regionales y actividades de networking, así como conectar con empresas, emprendedores, inversores, instituciones y profesionales de distintos países europeos. Entre las oportunidades previstas se encuentran espacios como el Innovation Forum, el Investment Network y la Cities & Regions Network, además de encuentros de la comunidad y otras actividades internacionales.

Han señalado que EIT Culture & Creativity plantea entre sus líneas de trabajo el apoyo a la innovación, el acceso a mercados, el desarrollo de talento y la generación de nuevas oportunidades de financiación y colaboración para los agentes que forman parte de su ecosistema.

Para el Ayuntamiento, la incorporación a EIT Culture & Creativity supone "una oportunidad estratégica para seguir conectando el ecosistema empresarial y creativo de Málaga con Europa, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas alianzas".

Esta conexión permitirá, además, identificar oportunidades que puedan beneficiar directamente a las empresas y emprendedores vinculados a los espacios y programas de Promálaga. Entre las líneas de trabajo planteadas se encuentra la posibilidad de facilitar su participación en sus distintas convocatorias, actividades de networking y proyectos de innovación, así como explorar nuevas iniciativas de colaboración y co-diseño.

Promálaga también podrá trabajar junto a EIT Culture & Creativity en la identificación de tendencias tecnológicas, digitales y sostenibles de interés para los principales sectores culturales y creativos de Málaga, así como en la detección de necesidades de capacidades y nuevas oportunidades para el ecosistema local.

De esta forma, la empresa municipal refuerza su papel como puerta de entrada entre el ecosistema cultural y creativo de Málaga y las redes europeas de innovación, conectando a empresas, emprendedores y profesionales de la ciudad con un entorno internacional que integra cultura, tecnología, innovación y emprendimiento.

En este sentido, Promálaga ya está trabajando en la identificación de convocatorias y proyectos de interés, la participación en encuentros de la comunidad y la generación de nuevas alianzas internacionales, con el objetivo de convertir esta incorporación en nuevas oportunidades para el ecosistema cultural y creativo de Málaga.