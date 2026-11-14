Protección Civil de Málaga reconoce la labor de la Agrupación del Voluntariado en su acto anual. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este sábado su acto anual, en el que se han entregado distinciones y se ha puesto en valor la labor que desarrolla desde la Agrupación del Voluntariado, compuesta por más de 130 personas que de forma voluntaria participan cada año en más de 420 dispositivos de seguridad en la ciudad (tanto eventos como por situaciones de emergencia).

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han indicado que, además, realizan otras actividades como las charlas formativas sobre cultura preventiva que se imparten a la ciudadanía y, en especial, en centros docentes.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y más ediles de la Corporación, ha asistido a este acto, celebrado en La Caja Blanca y que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Durante el evento se ha hecho un repaso por la actividad de este servicio, y se han entregado distintos reconocimientos. Entre ellos destacan el homenaje y la distinción a Juan Antonio Ferrer por su colaboración durante su etapa como inspector principal jefe de la Policía Local de Málaga y a Julio Bujalance durante el periodo que ejerció como coordinador de Seguridad en el estadio La Rosaleda.

También se han entregado reconocimientos concedidos a título póstumo a Juan Sánchez Chaneta, fallecido en abril y que formó parte de la Agrupación desde 1996 hasta 2014; a Cristóbal Ocón, fallecido el pasado mes de agosto que colaboró desde la Agrupación de Voluntariado de Canillas de Aceituno; y a Luis García Galindo, técnico del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Málaga fallecido el pasado agosto.

En el apartado de voluntariado con mayor implicación, han sido galardonados Antón Elvira Gato y Javier España Romero por su colaboración en atenciones sanitarias durante la pasada edición de la XVI Generali Maratón de Málaga; y Ángel Lozano López por su dedicación a darle visibilidad a las pulseras localizadoras para menores, personas mayores y personas dependientes o con diversidad funcional.

También a Antonio José García Barranco por su labor en la gestión administrativa del Servicio de Protección Civil; y Enrique Martín Vega y Yossef Rachid Alami Talbi Caparrós por ser las personas voluntarias con más horas de servicio en lo que va de año.

Además, se han entregado condecoraciones a la constancia a una veintena de miembros implicación y sus años de antigüedad, entre los que destacan Andrés Fuentes Martínez por haber cumplido 20 años de servicio continuado a la ciudad.