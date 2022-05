La provincia de Málaga se concentra en repulsa por los últimos casos de violencia de género

MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga se ha concentrado este lunes y ha mantenido minutos de silencio en repulsa por los últimos casos de violencia de género. En concreto, después de que una mujer fuera asesinada presuntamente a manos de su pareja en Benajarafe, núcleo poblacional de Vélez-Málaga.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como caso de violencia machista el asesinato a puñaladas de una mujer de 50 años a manos de su pareja, un hombre de 52 años, ya detenido, en Benajarafe. El aviso llegó en la madrugada del domingo y al llegar los servicios a la vivienda, se encontraron con la mujer herida por un arma blanca, sin que nada se pudiera hacer por su vida. El presunto agresor intentó huir, causándose heridas leves, por lo que permanece ingresado en un centro hospitalario y custodiado por la Policía. Previsiblemente, este martes pasará a disposición judicial.

Este domingo también en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, pero, en concreto, en Torre del Mar, hubo otro caso de lesiones provocadas por un hombre a su pareja. El hombre fue arrestado en relación con los hechos.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha anulado cualquier iniciativa pública programada para este lunes y ha celebrado una junta de portavoces extraordinaria y urgente, en la que se ha acordado convocar a la ciudadanía a las 12.00 horas a las puertas del Ayuntamiento para condenar los hechos y "en contra de la lacra social que supone la violencia de género".

A la concentración y el minuto de silencio han asistido el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer; así como miembros de la Corporación municipal; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; la delegada territorial de la Junta de Andalucía en funciones, Carmen Casero; representantes del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) y de otros colectivos así como vecinos y familiares que han querido acompañar.

Además de en el municipio veleño, tanto en la puerta de la Diputación Provincial como en las del Ayuntamiento de Málaga se ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el último caso de violencia de género. Los minutos de silencio se han sucedido por distintos municipios de la provincia.

Por otro lado, el alcalde de Vélez-Málaga, el teniente de alcalde de Benajarafe y otros miembros de la corporación municipal asistirán a la concentración convocada por la asociación local Axarquía Feminista a las 19.30 horas de este lunes junto a la antigua estación de tren en el paseo marítimo de Benajarafe.

UNIÓN PARA TENER MÁS RECURSOS

Durante la concentración contra estos casos de violencia, el alcalde de Vélez-Málaga ha leído un manifiesto en el que ha trasladado su "más sentido pésame a familiares y amigos de la víctima" y ha manifestado públicamente su "repulsa hacia esta lacra social y denuncia todas y cada una de las violencias que sufren las mujeres por parte de los hombres: asesinatos, malos tratos, amenazas, violencia vicaria, violencia reproductiva, violencia sexual, violencia económica y violencia institucional".

"Es necesario denunciar que a las mujeres las siguen matando solo por el hecho de ser mujer", ha apuntado Moreno Ferrer, que ha considerado "necesario una apuesta firme y decidida por parte de las administraciones para erradicar de una vez por todas esta lacra social".

Así, ha recordado que en lo que va de año han fallecido 17 mujeres en España a causa de violencia machista y, en la última semana, ha habido tres víctimas mortales en Andalucía. Ante estas "espeluznantes" cifras, el regidor ha pedido "no bajar la guardia ni un segundo" y seguir trabajando para impulsar medidas y herramientas que ayuden a poner fin a la violencia machista, "que no debemos maquillar con ningún otro nombre o sucedáneo si no como lo que es: violencia machista".

El subdelegado del Gobierno en Málaga también ha lamentado este crimen que, "todo parece indicar que es un caso de violencia de género" y ha invitado a las administraciones, a los cargos políticos y a los ciudadanos a luchar contra esta "lacra de la sociedad". "Como sociedad avanzada y democrática, no la debemos permitir, tolerar ni justificar en ninguna sociedad que se preste y menos en la nuestra", ha dicho Salas, haciendo referencia a la violencia machista y a la violencia vicaria.

Ante estos casos, el subdelegado ha destacado que "tenemos todos los recursos disponibles", apuntando a que la ley española en este sentido "es muy avanzada", los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están preparados y la educación "debe ser primordial". Así, ha instado al trabajo conjunto de las administraciones y "poner todo de nuestra parte para que esta violencia cada vez vaya a menos y desaparezca".

En este sentido, ha señalado también a los discursos que justifican este tipo de violencia, advirtiendo de que "se están instalando en la sociedad, incluso en alguna fuerza y representante político". "Debemos luchar todos a una porque justificar esta violencia es justificar estos asesinatos", ha sentenciado Salas, que ha exigido "ser contundentes contra esas personas que intentan justificar de alguna forma la violencia de género, que intentan suavizar el nombre que se le pone e intentan justificar un tipo de violencia que es totalmente injustificable".

Sobre el caso, Salas ha pedido "dejar que el juez haga su trabajo", tome declaración al detenido por el homicidio en Benajarafe y "se aclaren los hechos de lo que todo parece indicar, es violencia de género". Así, ha recordado que la mujer entró en el sistema Viogén en el año 2008, con denuncia por violencia de género con su pareja, el ahora detenido; y el caso estaba inactivo en Viogén desde hace más de diez años "porque en aquel momento --el juez-- tendría indicios suficientes para no seguir con el control sobre el presunto agresor, pero desgraciadamente hemos conocido estos hechos lamentables ahora".

Por su parte, Carmen Casero ha trasladado en nombre del Gobierno andaluz, un mensaje de condolencias a los familiares de la mujer fallecida y "su mayor pesar por los hechos sucedidos" que, como ha recordado, "todo invita a pensar que es otro asesinato machista, desgraciadamente".

Por otro lado, ha coincidido en la necesidad de que las administraciones estén "juntas y unidas" ante los casos de violencia de género porque "mientras más recursos, mejor". En este sentido, ha apuntado que por parte de la Junta "seguirá poniendo todos los recursos legales, presupuestarios y materiales" al alcance de las víctimas de "esta lacra, y que de una vez por todas se terminen estas actitudes machistas que generan tanta violencia y tanta desgracia en esta sociedad".