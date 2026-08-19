PSOE advierte de que "el problema no es la lluvia es red de saneamiento que no está preparada para la Málaga actual"

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este miércoles "la nefasta gestión" del alcalde, Francisco de la Torre, ante los recientes cierres de playas en plena temporada estival por altos niveles de contaminación bacteriana.

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido "responsabilidades políticas" directas al alcalde por el "estado crítico" en el que se encuentran las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, a la vez que le ha pedido "que abandone las excusas". "El problema no es la lluvia, sino una red de saneamiento que no está preparada para la Málaga actual", ha advertido.

"Tras 30 años de gobiernos del PP, apenas el 55% de la red sea separativa. La Málaga del éxito que vende De la Torre hace aguas cuando hablamos de playas, limpieza y saneamiento", ha señalado y ha pedido al regidor "que deje de culpar de su ineficiencia a otras administraciones, a los propios malagueños y, además, a una tormenta súbita", por lo que pide "dimisiones".

Asimismo, Ruiz Araujo ha puesto de manifiesto la "flagrante contradicción" de un Ayuntamiento que "penaliza severamente a los vecinos mientras degrada el litoral público".

"El ciudadano no puede entrar con un coche que dicen que contamina en el centro de la ciudad. Y el Ayuntamiento llena de e-coli las playas porque ha caído una tormenta. El Ayuntamiento multa por contaminar. ¿Quién multa al Ayuntamiento por la contaminación en las playas de Málaga? Es todo de locos", ha aseverado el portavoz municipal socialista.

Sobre las "excusas" de la responsable de Sostenibilidad Ambiental en el Ayuntamiento, Penélope Gómez, Ruiz Araujo ha desmontado "los argumentos meteorológicos esgrimidos en sus últimas declaraciones". "Las tormentas no son selectivas. La energía cinética de arrastre moviliza toneladas de suelo, en nuestro caso, de arcillas que se distribuyen a lo largo del litoral afectado durante días. Sin embargo, no hay coloides de arcilla y sí E-Coli de desfase".

Por tanto, el dirigente socialista ha tachado como "insostenibles y peregrinas las justificaciones de Gómez ante el vertido de aguas fecales en seis playas de la ciudad". "Achacarle a las tormentas la presencia de e-coli en el litoral malagueño es tan peregrino como hacerlo al eclipse. Una idiotez", ha apostillado.

Por último, el portavoz municipal ha incidido en "la obsolescencia estructural de los servicios básicos y en la falta de transparencia municipal". "¿Qué hay de la red de saneamiento? ¿Está dimensionada para esa gran ciudad exitosa que cacarean continuamente? No tiene nada que ver el E. coli con la tormenta. Están ocultando que no se ha invertido en saneamiento", ha sentenciado Ruiz Araujo, que ha exigido "un cambio de rumbo inmediato y depuración de responsabilidades, también dimisiones" ante lo que califica de "absoluta incompetencia".

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina ha calificado la situación de "agresión directa e inadmisible contra el entorno natural de la ciudad".

"El Ayuntamiento de Málaga está contaminando el mar. No sólo es un problema de cierre de zonas de baño para locales y turistas. La contaminación es un atentado medioambiental del que el Ayuntamiento es responsable claramente", ha afirmado y ha recordado que "tras tres décadas de mayorías del Partido Popular apenas el 55% de la red cuenta con sistemas separativos".

Por último, Medina ha criticado la "pésima priorización presupuestaria del ejecutivo de De la Torre frente a las repetidas subidas de impuestos y tasas".