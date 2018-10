El PSOE asegura que el PP en Málaga "no está capacitado" para hablar de políticas de empleo

Publicado 12/09/2018 15:51:18 CET

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora y vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha asegurado este miércoles que "el PP en Málaga no está capacitado para hablar de políticas de empleo", criticando que el Gobierno de Mariano Rajoy "le haya negado durante siete años un plan especial de empleo a Andalucía mientras sí se lo dio a Extremadura o Canarias".

Asimismo, en un comunicado, ha criticado también que la Diputación de Málaga "se siga negando a poner en marcha un plan de empleo para los pequeños y medianos municipios de la provincia". "La hipocresía del PP en Málaga no tiene límites", ha dicho en respuesta a las manifestaciones realizadas por los 'populares' contra el plan de empleo de la Junta de Andalucía.

"El PP no está capacitado para reclamar políticas de empleo, políticas que la Junta y los ayuntamientos gobernados por el PSOE sí practican en beneficio de la gente", ha manifestado Lima, señalando que los 'populares' critican los planes de empleo "que los socialistas ponemos en marcha pero luego los aprovechan en los ayuntamientos donde gobiernan intentando ocultar que es la Junta quien los pone en marcha".

Ha lamentado no haber escuchado "ni una sola vez al PP en Málaga reclamar políticas de empleo al Gobierno de Rajoy". "No pueden hablar de empleo cuando se han olvidado de las personas desempleadas", ha insistido, apuntando que en definitiva, "una vez más, la hipocresía del PP no tiene límites".