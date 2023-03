El PSOE critica que en Málaga "es casi imposible encontrar vivienda de tres habitaciones por menos de 900 euros"

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado al alcalde, Francisco de la Torre, por su "nefasta gestión en materia de vivienda pública y con precios asequibles" y ha lamentado que en la ciudad "es casi imposible encontrar vivienda de tres habitaciones por menos de 900 euros".

También ha criticado que el regidor "tiende alfombra roja a los especuladores con pisos de lujo en torres que salen al mercado por 600.000 euros", caso de Martiricos y La Térmica, "mientras que está forzando a los jóvenes a hacer la maleta, a irse de sus barrios porque no pueden emanciparse a un precio normal de alquiler".

Junto al edil socialista Pablo Orellana, durante una visita informativa a este distrito, Pérez ha informado de que "tras hacer una búsqueda hoy en un conocido portal inmobiliario sólo he encontrado cinco pisos en dos kilómetros a la redonda con tres habitaciones y un mínimo de 90 metros cuadrados por menos de 900 euros". De hecho, encontrar vivienda de estas características en todos los distritos "es casi imposible".

"Si después del 28 de mayo me convierto en el alcalde de Málaga, tenéis mi compromiso para crear un parque público de vivienda protegida que responda a las necesidades de nuestros vecinos, con 10.000 VPO con un precio tope de 150.000 euros", ha reiterado Pérez.

Asimismo, ha centrado en el eje de su campaña "un debate que está en la calle, que preocupa a la ciudadanía, no sólo a los jóvenes y a las familias con economía media, sino a los padres y abuelos que no quieren ver cómo sus hijos y nietos tienen que hacer la maleta hacia otros municipios porque es imposible encontrar vivienda asequible para alquilar y comprar".

A su juicio, "este drama habitacional tiene un responsable claro, quien no ha hecho apenas VPO en la última década, quien da suelo a promociones de viviendas que son inalcanzables para la mayoría de los malagueños. Le exijo oferta de VPO a través del Instituto Municipal de la Vivienda y si no es capaz o no quiere hacerlo que dé un paso al lado, porque nosotros lo haremos".

Además, ha citado "el incremento de oferta de vivienda con precios asequibles como la única fórmula para rebajar los precios del alquiler", actualmente "por las nubes". Esto provoca, en palabras del edil socialista, "que 7.500 malagueños se hayan ido de los barrios en los últimos dos años, a razón de diez personas por día. Esto es una barbaridad y no lo podemos permitir".

De igual modo, ha insistido en que "nuestra campaña de cara a las elecciones municipales tiene el foco puesto en la emergencia social en que se ha convertido el problema por la falta de vivienda". "Nuestra ciudad está viviendo el mayor éxodo debido a la especulación urbanística. Un modelo basado en torres de lujo y apartamentos turísticos que expulsa de Málaga a los hijos que vio nacer", ha agregado.

Por su parte, el edil el PSOE Pablo Orellana ha recordado "el abandono del alcalde a nuestro distrito. Dejó de lado a las familias desahuciadas en la barriada de Santa Julia, no ha puesto un pie en la barriada de Haza Cuevas, quiere llenar de cemento los terrenos de Repsol que podrían darnos un gran parque urbano y no le importa en absoluto los jóvenes que nos encontramos, quienes nos comentan que es imposible salir de casa de los padres porque el alquiler está por las nubes".

Así, ha defendido que "sólo con un cambio en el equipo de gobierno se puede aspirar a acabar con el problema de habitabilidad en la ciudad de Málaga, con políticas sociales justas en materia de vivienda, con 10.000 VPO con un precio tope de 150.000 euros como hará Dani Pérez como alcalde. Por eso, es muy importante que el próximo 28 de mayo no se queden en casa y elijan en consecuencia, por un distrito de Cruz de Humilladero más limpio, con oportunidades en materia de vivienda, más habitable y mejor atendido", ha concluido.