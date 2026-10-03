PSOE-A critica que Moreno deje "el camino libre a los especuladores" en materia de vivienda

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, con el grupo municipal socialista en Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afeado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que "ha preferido dejar el camino libre al negocio, a los especuladores y no defender una política de vivienda que nos dé oportunidades a todos y a todas".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, junto al candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital malagueña, Mariano Ruiz Araujo, la dirigente socialista ha recordado que el artículo 56 del Estatuto de Autonomía "atribuye competencias exclusivas a la Junta en esta materia".

En este sentido, ha criticado las palabras de Moreno al considerar "razonable" fijar en 350.000 euros el precio de una vivienda pública y ha señalado que esas manifestaciones "nos sitúan desde qué posición quien nos representa a todos los andaluces piensa que es un nivel de vida razonable".

"¿Quién se puede permitir 350.000 euros en pagar una vivienda pública en Andalucía?", ha cuestionado la socialista, quien ha afeado que desde el Gobierno andaluz "han hecho una ley que beneficia claramente la especulación", además de criticar que "se han posicionado claramente para que la obra pública se pueda poner en el mercado libre cuanto antes y no se blinde".

Según Márquez, "lo hemos dicho con toda la claridad, no nos escondemos. Queremos intervenir el mercado de la vivienda. Se ha comprobado que si no se interviene estamos ante un mercado que es la selva y en la selva siempre gana el más fuerte. Y ganando el más fuerte en el mercado de la vivienda hemos visto que la mayoría social de nuestro país y de Andalucía se ve perjudicada".

Márquez ha defendido las propuestas concretas como los dos decretos del Gobierno que no salieron adelante este pasado viernes y ha dicho en la votación en el Congreso se vio que "al final, la pela en la pela", criticando que "Junts, el independentismo catalán, el PP y Vox; el bloque de ideología de derecha de nuestro país, se puso de acuerdo para tumbar" esta propuesta del Gobierno.

Ha defendido que esos decretos eran para "evitar los desahucios, para blindar y proteger a los pequeños propietarios y proteger el precio del alquiler en nuestro país. Para que la vivienda no sea un negocio y sea un derecho".

Asimismo, ha respaldado también las propuestas que defienden desde el PSOE de Andalucía "como ayudar a la gente joven en ese 20% en la entrada a la vivienda", punto en el que ha lamentado que "si una persona gasta más de la mitad de su salario en pagar el alquiler de una vivienda, eso impide que tengas capacidad de ahorro y por tanto no te puedes comprar una casa".

Así, ha instado a que las administraciones públicas puedan "facilitar y ayudar a la gente a que pueda acceder a la vivienda en igualdad de condiciones".