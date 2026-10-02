Montero critica la "letra pequeña tramposa" del anuncio de Moreno: Su bono joven de alquiler es "la ayuda del Gobierno"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jaén. - PSOE-A

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la "letra pequeña tramposa" del anuncio que este pasado jueves realizó en el Pleno del Parlamento el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), acerca de una línea de ayudas al alquiler para jóvenes que, en realidad, se corresponde con "la ayuda que había editado el Gobierno de España" con anterioridad y que la Junta "gestionó mal" en su momento, según ha apuntado.

En una atención a medios en Jaén, la líder del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas acerca del anuncio que este pasado jueves realizó el presidente de la Junta sobre la creación en la comunidad autónoma de "una nueva línea de ayudas de alquiler destinada a jóvenes menores de 35 años", que será de "250 euros al mes durante un máximo de 24 meses", según detalló Moreno.

María Jesús Montero ha criticado que el presidente de la Junta, en su respuesta a los "requerimientos" que durante la sesión de control al Gobierno andaluz ella misma le trasladó en relación a su política de vivienda, anunciara "a bombo y platillo un bono de alquiler joven" que ella interpretó que "se trataba de un bono complementario al que tenía puesto en marcha el Gobierno de España", según ha agregado.

"Y ahora resulta que, cuando vemos la letra pequeña, como siempre tramposa por parte de Moreno Bonilla, resulta que es el bono de alquiler del Plan Estatal de Vivienda", del que el Gobierno de España "paga el 60%", según ha subrayado la líder del PSOE-A para insistir en criticar que Moreno anunciara en la sesión de control en el Pleno del Parlamento dicho bono "como si fuera una iniciativa suya, cuando ha sido una iniciativa de la ministra de Vivienda", y que además "paga en su mayor cuantía el Gobierno de España".

Montero ha considerado que, con ese comportamiento, el presidente de la Junta se dedica a "tomarle el pelo a la gente", y ha aseverado que "ya está bien de esta política de Moreno Bonilla, de 'yo invito y otro paga'".

En esa línea, ha criticado que el presidente de la Junta "está inaugurando, poniendo primeras piedras de promociones de vivienda que pagan el Gobierno de España" o los ayuntamientos, de forma que él sólo "paga al fotógrafo para salir en la foto en primera página".

"Me parece de risa, si no fuera por lo triste que es, que se anuncie a los jóvenes una ayuda al alquiler que resulta que es la ayuda que había editado el Gobierno de España, lo que ocurre es que en esta ocasión, en el nuevo Plan Estatal de Vivienda", está "pagada al 60% por el Gobierno y al 40 por ciento por la Junta de Andalucía", ha abundado Montero.

De esta manera, la dirigente socialista ha subrayado que, "al final, los jóvenes no van a tener ninguna prestación nueva" en Andalucía, sino que "van a seguir teniendo la ayuda que puso en marcha el Gobierno de España, aunque la gestionó mal la Junta de Andalucía", porque esta comunidad fue "la última en abrir esa convocatoria", pese a "la necesidad que existe" en esta región, según ha denunciado Montero para concluir.