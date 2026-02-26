PSOE critica al PP de Ronda (Málaga) por rechazar en Diputación un plan de ayudas para pueblos afectados por el temporal

La diputad provincial socialista, Isabel Ruiz; el secretario de Organización del PSOE de Málaga y diputado provincial, José Bernal;, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Francisco Cañestro, en rueda de prensa. - PSOE

Los socialistas piden a la diputada provincial por la comarca que defienda a sus vecinos y vecinas

RONDA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial del PSOE de Málaga, Isabel Ruiz, ha criticado al PP de Ronda por rechazar en la Diputación la propuesta socialista para impulsar un plan extraordinario de ayudas para los municipios afectados por el temporal.

En rueda de prensa junto al secretario de Organización del PSOE de Málaga y también diputado provincial, José Bernal, y al portavoz socialista en Ronda, Francisco Cañestro, Ruiz ha acusado a la concejala en Ronda y diputada provincial del PP por la comarca, María del Carmen Martínez, de rechazar ese plan y "no mirar por sus vecinos y vecinas".

Ruiz ha explicado que en el último pleno de la Diputación todos los grupos presentaron mociones relacionadas con los daños ocasionados por los distintos temporales en la provincia, especialmente en la Serranía de Ronda. Según ha señalado, el PSOE votó a favor de todas las iniciativas al considerar que, ante una situación de estas características, "no puede ser la excepción, sino la regla general" que todas las administraciones colaboren desde el ámbito de sus competencias.

En este sentido, ha defendido que la Diputación, como administración más cercana a los municipios menores de 20.000 habitantes, debe habilitar un plan extraordinario de ayudas directas para que los ayuntamientos puedan afrontar los destrozos ocasionados por las lluvias y comenzar cuanto antes su recuperación.

Sin embargo, ha lamentado que el PP votara en contra de esta propuesta y ha criticado al presidente de la institución provincial, Francisco Salado, por sugerir que los municipios gastan demasiado en fiestas y no han sido previsores.

"Desde aquí le pedimos a la diputada de Ronda que mire por sus vecinos y vecinas y que apoye todas las propuestas que se llevan a favor de la Serranía de Ronda", ha afirmado Ruiz, que ha recordado que localidades como Arriate o Montejaque también han sufrido importantes daños.

Por su parte, Francisco Cañestro ha asegurado que, ante la falta de iniciativa del PP, está siendo el grupo socialista en la Diputación el que está defendiendo los intereses de la Serranía. Asimismo, se ha referido a la reciente presentación del proyecto de la escuela de fisioterapia en Ronda por parte de la alcaldesa, el presidente de la Diputación y la Junta de Andalucía.

Cañestro ha mostrado sus dudas sobre el alcance real de la iniciativa y ha señalado que lo único firmado es un protocolo general de actuación que, según recoge el propio documento, no conlleva compromisos jurídicos exigibles ni obligaciones económicas para las partes. En este sentido, ha advertido de que el cambio de uso del antiguo hospital comarcal podría demorarse varios años, por lo que, a su juicio, no habrá nuevas plazas universitarias en lo que resta de legislatura.

El portavoz socialista ha acusado al equipo de gobierno municipal de generar "una nueva cortina de humo" y ha criticado la gestión del Ayuntamiento en relación con la pérdida de fondos europeos y las subvenciones para el empleo y la formación.

Finalmente, los socialistas han insistido en que la prioridad debe ser atender a los municipios afectados por el temporal y han reiterado su petición de un plan extraordinario de ayudas por parte de la Diputación para garantizar una recuperación rápida y eficaz en la Serranía de Ronda