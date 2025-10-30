El PSOE critica que "los presupuestos de Juanma Moreno vuelven a abandonar a la provincia de Málaga"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado este jueves que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 "vuelven a abandonar a la provincia de Málaga". - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado este jueves que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 "vuelven a abandonar a la provincia de Málaga". Aguilar ha afirmado que "Carolina España --consejera de Economía y Hacienda de la Junta-- dice que son unos presupuestos históricos, y lo que es histórico es que vuelven a dejar a Málaga atrás".

El líder socialista ha calificado las cuentas autonómicas como "los presupuestos de la mentira" por dos motivos. "Primero, porque repiten las mismas promesas que Juanma Moreno hizo en 2018 y que no ha cumplido. Y segundo, porque son papel mojado: la Junta no ejecuta lo que anuncia", ha explicado.

Aguilar ha recordado que "la única inversión nueva es la del IMEC, y este es un proyecto que trae a la provincia el Gobierno de España, no la Junta de Andalucía". En este sentido, ha lamentado que "Moreno Bonilla no invierte realmente en Málaga" y ha aportado datos sobre la falta de ejecución presupuestaria: "Desde 2019 las inversiones en la provincia nunca han superado el 30%, y en 2025, a 30 de septiembre, solo se ha ejecutado el 6,1%".

"El presupuesto puede decir lo que quiera, pero la realidad es que Moreno Bonilla no invierte en Málaga", ha insistido Aguilar, que ha criticado además que, en su opinión, las cuentas autonómicas "no dan respuesta al colapso sanitario que sufre la provincia".

Según el líder socialista, "estos presupuestos no ofrecen soluciones a los miles de malagueños y malagueñas que esperan una intervención quirúrgica o una cita con el especialista, ni a los que hacen cola cada día en los centros de salud para ser atendidos". También ha advertido que "siguen sin afrontar la crisis de los cribados ni el caso de tantas mujeres que aún esperan los resultados de sus mamografías".

Aguilar ha advertido de que "estos no son los presupuestos que Málaga necesita para poner fin al colapso de la sanidad pública". A su juicio, "Juanma Moreno no ha elaborado un presupuesto, ha redactado un programa electoral, con las mismas promesas incumplidas de hace siete años".

"Son siete años de mentiras y propaganda, con los mismos proyectos sin ejecutar. Moreno Bonilla anuncia mucho y cumple poco. No invierte ni uno de cada diez euros que promete", ha sentenciado.