El PSOE destaca que en Málaga la afiliación ha crecido un 25% y el paro ha bajado un 26% desde que gobierna Sánchez

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que en la provincia de Málaga la afiliación a la Seguridad Social ha crecido un 25% y el paro ha bajado un 26% desde que gobierna Pedro Sánchez. De esta forma, ha detallado que en los últimos cuatro meses se han creado 36.000 nuevos empleos en la provincia.

"Málaga crece más que nunca y además con un crecimiento más justo puesto que el empleo que se está creando es un empleo de mayor calidad", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que uno de cada dos contratos nuevos que se están haciendo son contratos fijos, se está disminuyendo el paro juvenil y se están registrando cifras récord de contratación de las mujeres.

De esta forma, ha destacado las medidas económicas impulsadas por el Gobierno que han permitido este crecimiento económico y del empleo, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o el ingreso mínimo vital.

"Y en todo esto, ¿dónde estaba el PP? Pues el Partido Popular estaba, como siempre, en el no a todo, en la confrontación al Gobierno de España y en votar que no a cualquier medida económica que el Gobierno de Pedro Sánchez ponía sobre la mesa, simplemente por intentar desgastar al Gobierno", ha manifestado.

"Esta actitud irresponsable del PP tiene un nombre y apellido: Moreno Bonilla. Sus diputados en el Congreso han votado que no a la reforma laboral, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la actualización de las de las pensiones conforme al IPC, es decir, el no a todo y el no a los intereses generales de los andaluces y andaluzas, a los intereses generales de los malagueños y malagueñas, porque ellos han puesto por delante de todos los intereses su obsesión por acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado.