El PSOE-A dice que la ley Celaá "salva" la enseñanza y critica el presupuesto andaluz por "recortar servicios públicos"

MÁLAGA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha reivindicado este jueves la educación pública en la comunidad autónoma "amparada" por la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), también conocida como ley Celaá, a la que se dio luz verde en el Senado este miércoles y que "salva" la enseñanza pública; y ha criticado "la orden de conciertos anunciada por la Junta de Andalucía con el objetivo de deteriorar la enseñanza andaluza como servicio público y favorecer el negocio privado en este sector".

Así lo ha indicado la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Beatriz Rubiño, en rueda de prensa telemática en Málaga en la que ha rechazado los "regalos envenenados" del presidente andaluz, Juanma Moreno, y su gobierno "muy de derechas" en los presupuestos andaluces para 2021 "recién aprobados por PP y Cs con la ultraderecha de Vox para recortar los servicios públicos esenciales".

En este sentido, la socialista ha censurado que "pese a la necesidad de reforzar la educación pública igualitaria y equitativa ante la crisis del coronavirus y ante la urgencia de fortalecer los servicios públicos sanitarios, especialmente la Atención Primaria como primer frente ante la pandemia, las derechas sacan adelante con la ultraderecha un nuevo presupuesto de la Junta que incide en su máquina de propaganda, publirreportajes y 'fake news' desde San Telmo".

"Frente a los regalos envenenados de Moreno Bonilla a los andaluces, los socialistas reivindicamos una defensa clara del Estado de bienestar desde las cuentas públicas y unas políticas que sustenten los pilares de ese Estado de bienestar", ha insistido.

En este sentido, la también parlamentaria andaluza ha lamentado que PP y Cs tumbaron, "con el inestimable apoyo de la extrema derecha", más de 30 enmiendas del PSOE en los presupuestos de 2021 en materia de educación, "propuestas para adaptar infraestructuras de enseñanza a las condiciones de seguridad e higiene que requiere la pandemia, para ampliar contratos COVID a docentes hasta diciembre de 2021, para las aumentar becas educativas y atender a alumnado con necesidades especiales y para garantizar" los servicios complementarios educativos, de transporte y acompañamiento escolar, aulas matinales, actividades extraescolares y comedores.

Rubiño se ha referido a los comedores escolares como "ejemplo de la caótica gestión de Moreno Bonilla en materia educativa", denunciando que comienzan las vacaciones navideñas en los centros escolares y "todavía nueve colegios sólo en Granada siguen sin servicio"; situación que se repite en otras provincias como Jaén, "con especial perjuicio al estar en plena campaña de la aceituna".

También ha advertido la socialista de que "otros 45 centros granadinos no tendrán comedor escolar en enero", denunciando que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "vuelve a mentir a las familias y a dejar a miles de niños y niñas sin comedor y a cientos de trabajadores, sobre todo mujeres, sin poder incorporarse al trabajo a la vuelta a las clases".

"Muchos de estos menores están en el plan de refuerzo alimentario infantil y en los centros recibían su única comida completa del día", ha recalcado, incidiendo en la "negligencia flagrante de Gobierno de Moreno Bonilla".

"PRIVATIZACIONES EDUCATIVAS"

Para la portavoz socialista de Educación, el presidente de la Junta e Imbroda "demuestran con su orden de conciertos educativos que están más interesados en privatizaciones en la enseñanza, al fomentar dichos conciertos en Formación Profesional y Bachillerato".

"Moreno Bonilla --ha reiterado-- intenta convertirse en salvador de la educación concertada sólo para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la Lomloe, demostrando que no tiene nada de moderado y que es una versión diluida de las políticas de Isabel Díaz Ayuso" --presidenta de la Comunidad de Madrid--.

Rubiño ha alertado de que la nueva orden sobre conciertos "sólo provocará que se degrade aún más la educación pública andaluza" y ha insistido en que responde "al afán de privatización y de dar negocio a un sector que Imbroda conoce bien". Así, ha criticado la "condena" de los centros públicos "con la pérdida de unidades"que está ejecutando el Gobierno de derechas en la Junta".

DESTACA EL "AMPLIO APOYO" DE LA LEY CELAÁ

Por todo ello, ha manifestado que la ley estatal recién aprobada "salva la educación pública porque elimina el concepto de demanda social inventado por el PP en la ley Wert para favorecer el negocio privado en la enseñanza en detrimento del sector público".

La dirigente del PSOE andaluz ha subrayado el "amplio apoyo" de la Lomloe en el Senado y el objetivo de la norma "de impulsar la modernización sistema educativo mejorando su financiación, la carrera docente y una enseñanza más personalizada".

También ha lamentado las "falsedades del argumentario de la derecha reaccionaria" contra la Lomloe: "El castellano no va a desaparecer de las aulas, los centros de educación especial no se cerrarán, la concertada no corre peligro y la Religión seguirá en la oferta obligatoria, aunque sin contar para el expediente ni para las becas".

La portavoz socialista ha incidido, además, en que la Lomloe se ha elaborado desde el Gobierno de España "contando con cientos de colectivos educativos y contemplando más de 350 enmiendas de los grupos políticos".

"Le pese a quien le pese en la derecha, esta ley nace del consenso con la comunidad de educativa y del acuerdo en 2013 de diez grupos para acabar con la peor ley educativa de la democracia, la ley Wert, que nació del rodillo parlamentario de Rajoy y el PP", ha finalizado.