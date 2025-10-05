El PSOE exige a la Junta actuaciones "urgentes" en la Axarquía malagueña para garantizar el agua

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, y el alcalde de La Viñuela y diputado provincial socialista, José Juan Jiménez, en una visita a La Viñuela. - PSOE MALAGA

LA VIÑUELA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, y el alcalde de La Viñuela y diputado provincial socialista, José Juan Jiménez, han reclamado este domingo en una visita al municipio actuaciones "urgentes" del Gobierno andaluz para garantizar el agua en la Axarquía, al tiempo que ha criticado el "abandono" que sufre la comarca por parte del presidente Juanma Moreno.

José Bernal ha señalado en una nota de prensa que "la sequía es el mejor ejemplo del abandono de las políticas de agua del Partido Popular". "Hemos pasado años de sequía sin que la Junta haya ejecutado una sola infraestructura en materia hídrica. Ahora ha llovido y parece que el PP da por resuelto el problema, pero la Axarquía sigue siendo una zona con graves necesidades de abastecimiento y saneamiento", ha lamentado.

El responsable socialista ha exigido al Gobierno andaluz que "cumpla con los compromisos adquiridos y ejecute las obras necesarias para garantizar el agua en la comarca". "Ahora es cuando hay que construir para evitar futuras emergencias hídricas. No vamos a permitir que Juanma Moreno se olvide de la Axarquía y seguiremos recordándole que apueste por esta tierra como no ha hecho en los últimos años", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de La Viñuela y diputado provincial, José Juan Jiménez, ha puesto el foco en la crítica situación que atraviesa el sector agrícola de la comarca. "Estamos en plena cosecha del mango, un cultivo clave para la economía de la Axarquía, y seguimos sin ver ninguna iniciativa del Gobierno andaluz para resolver de forma definitiva la falta de agua", ha advertido.

Jiménez ha pedido a la Junta de Andalucía que "afronte de una vez por todas la situación, mejore las infraestructuras hídricas y garantice la suficiencia de recursos para el campo". "Los agricultores están preocupados, las familias viven de este sector y no pueden seguir esperando. Es hora de que el Gobierno de Andalucía actúe con responsabilidad y compromiso con la Axarquía", ha concluido.