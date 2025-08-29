El PSOE exige a la Junta de Andalucía que no cierre las Urgencias de El Calvario en Torremolinos (Málaga)

La parlamentaria andaluza del PSOE, Alicia Murillo, en rueda de prensa junto al secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro, en la puerta del centro de salud de El Calvario. - PSOE

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza por Málaga, Alicia Murillo, ha exigido a la Junta de Andalucía que no cierre las Urgencias del Centro de Salud San Miguel en el barrio de El Calvario en Torremolinos. "Estamos aquí para denunciar una situación y es que el gobierno de Juanma Moreno no es de fiar, y menos en materia sanitaria", ha dicho.

"Lo hemos visto ya en otros sitios de esta provincia, como por ejemplo en el Hospital Civil de Málaga. Dijeron que las Urgencias del Hospital Civil se iban a cerrar provisionalmente durante el Covid y al final las han cerrado definitivamente", ha expuesto.

"También cuando Moreno dice que la lista de espera se ha reducido y no es verdad. La lista de espera se ha incrementado un 30% desde que Moreno Bonilla es presidente. También nos dice que no se envía más dinero a la sanidad privada y no es verdad, ya que se envía casi un 70% más de recursos a la sanidad privada desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta. Y con las Urgencias de El Calvario tenemos un nuevo ejemplo que nos preocupa", defiende Murillo.

La parlamentaria andaluza señala que "la Junta se ha personado y ha dicho que estas Urgencias se iban a cerrar para trasladarlas a otro sitio. Y ahora parece que les da vergüenza reconocer lo que han dicho".

"Por eso la alcaldesa de Torremolinos del PP, Margarita del Cid, ha dicho que no es verdad. Pero quién no ha venido aquí a aclarar la situación es la Junta de Andalucía, que es la responsable. Es la que se tiene que personarse aquí para decir que este servicio de Urgencias no se va a cerrar", ha añadido.

"Los hechos han demostrado que cada vez que la Junta de Andalucía dice que algo no se va a cerrar, como pasó con el servicio de Urgencias del Hospital Civil de Málaga, finalmente se cierran. Y quienes acaban perdiendo en este caso son los vecinos y las vecinas de Torremolinos", ha apuntado la socialista.

"Por tanto exigimos a la Junta que haga declaraciones firmes anunciando que no se van a cerrar las Urgencias del Centro de Salud San Miguel nunca. Por eso, hemos presentado una serie de preguntas en el Parlamento de Andalucía para que la Junta se retracte y diga si es verdad o no que estas urgencias se van a cerrar", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, ha manifestado su rechazo "al anuncio, a la intención de la Junta Andalucía, de trasladar las Urgencias del Centro de Salud San Miguel y llevarlas al Hospital Marítimo, es decir, cerrar estas para abrirlas en el Hospital Marítimo, y dejar a Torremolinos con un único punto de atención de Urgencias".

Además, Navarro critica que "la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid no es la competente en esta materia. Dijo que no se iba a cerrar, pero claro, evidentemente quien tiene que decidirlo es la misma persona que lo anunció, que fue la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro. Por tanto, desde el PSOE de Torremolinos llevaremos una serie de iniciativas parlamentarias para poner de relieve lo que son las intenciones que tiene la Junta de Andalucía en el cierre de estas Urgencias tan necesarias para nuestro municipio".

Navarro expone que "desde el PSOE de Torremolinos no nos vamos a conformar con lo que nos diga la alcaldesa porque su currículum nos dice que muchas de las promesas que ha hecho, como hemos visto en el tiempo, no se cumplen. Por lo tanto, ponemos en duda, ciertamente, que estas Urgencias no se vayan a cerrar tal y como promete la señora del Cid".