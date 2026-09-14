El PSOE exige a la Junta que cumpla sus compromisos con Alhaurín el Grande (Málaga)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en rueda de prensa. - PSOE DE MÁLAGA

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este lunes 14 a la Junta de Andalucía que cumpla los compromisos que mantiene pendientes con Alhaurín el Grande y acometa actuaciones "básicas y necesarias" para el municipio en materia de sanidad, educación, atención a las personas con discapacidad y depuración de aguas.

Según ha precisado la formación en una nota, Aguilar se ha pronunciado en la rueda de prensa previa a la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga celebrada en Alhaurín el Grande, junto al candidato socialista a la Alcaldía, José María Díaz Bravo. La dirección provincial socialista ha abordado una resolución para reclamar al Gobierno andaluz el cumplimiento de cuatro compromisos, en concreto, el segundo equipo médico de urgencias, los dos millones de euros comprometidos para finalizar el Centro Ocupacional Fahala, la construcción de un nuevo centro educativo y la culminación de la depuración de las aguas residuales. "Nos parece bien que Moreno venga a Alhaurín el Grande, pero también le pedimos que venga con inversiones y, sobre todo, que cumpla las promesas que hizo a los vecinos y vecinas", ha señalado Aguilar.

El secretario general socialista ha destacado especialmente la necesidad de poner en marcha el segundo equipo de urgencias, dotado tanto de personal como de medios suficientes, ante el crecimiento del municipio. Asimismo, ha reclamado que lleguen "ya" los dos millones comprometidos por la Junta para poder finalizar el Centro Ocupacional Fahala, "muy necesario para las personas que van a ser usuarias del mismo".

En materia educativa, Aguilar ha reivindicado la construcción del nuevo centro comprometido por el Gobierno andaluz. "Es absolutamente necesario apostar por la educación pública, contar con nuevos centros y disminuir las ratios para que nuestros hijos e hijas puedan tener una mejor educación", ha afirmado.

También ha reclamado que se culmine la depuración de las aguas residuales en el municipio. "Es un atraso que sigamos sin esa depuración integral tan necesaria para que Alhaurín el Grande avance también en ecología y respeto al medio ambiente", ha agregado.

Además, Aguilar ha aprovechado la celebración de la Ejecutiva Provincial en Alhaurín el Grande para mostrar el respaldo de la dirección provincial a la candidatura de José María Díaz Bravo, una persona "que conocen todos los alhaurinos" y cuya trayectoria, ha destacado, ha estado siempre vinculada a la defensa de los intereses de su municipio.

"Estamos muy contentos y orgullosos porque en José María Díaz tenemos un magnífico candidato, que contará con todo el apoyo del PSOE de Málaga y con un gran equipo para conseguir que Alhaurín el Grande avance, pero sin dejar de ser Alhaurín el Grande", ha concluido.

Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía de Alhaurín el Grande, José María Díaz Bravo, ha defendido que el objetivo debe ser que el municipio "no sea solamente escenario de la política, sino el lugar donde se tomen decisiones y donde esas decisiones se transformen en hechos".

Díaz Bravo ha apostillado que se trata de medidas que la Junta mantiene comprometidas con el municipio desde hace años y ha anunciado que las defenderá "con firmeza", aunque su forma de hacer política esté basada en "el acuerdo, el entendimiento y la mano tendida".

"Esto no va de izquierda o de derecha. Estamos hablando de la salud por el segundo equipo de urgencias, de la angustia de las personas que esperan que se concluya el edificio Fahala, de la educación y de la depuración de las aguas residuales. Son asuntos muy importantes para los alhaurinos", ha señalado.

En suma, el candidato socialista ha insistido en que quiere hacer de esa forma de entender la política uno de los sellos de su candidatura. "Tenemos que anteponer los intereses de Alhaurín el Grande a las siglas", ha afirmado, al tiempo que ha pedido al resto de formaciones políticas del municipio que se sumen a estas reivindicaciones.