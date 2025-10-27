El PSOE exige a Junta que "deje de situar a Málaga la última en inversión por habitante en los presupuestos andaluces"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín - PSOE

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "deje de situar a Málaga como la última provincia andaluza en inversión por habitante".

En rueda de prensa, ha señalado que este martes el Consejo de Gobierno "aprobará los presupuestos" y "desde Málaga exigimos a Moreno inversión real para acabar con el colapso sanitario que está sufriendo la provincia".

"El presupuesto debe incluir recursos suficientes para contratar el personal sanitario necesario y acabar con el colapso. Moreno tiene que cumplir sus promesas electorales con Málaga: el tercer hospital, el Hospital Pascual y centros de salud como el de Gamarra", ha reclamado Aguilar, que ha advertido de que "la ciudadanía andaluza está defendiendo la sanidad pública porque entiende que Moreno y la sanidad pública son incompatibles".

También ha reclamado a Moreno que "escuche el clamor que recorre toda Andalucía con la crisis de las mamografías". Al respecto, ha recordado que "ayer miles de personas se manifestaron junto a las mujeres con cáncer de mama reclamando responsabilidades".

Así, ha criticado que "no es posible ni decente que la respuesta del Partido Popular sea culpar a las mujeres que están protestando y defendiendo su salud y su vida".

En este punto, el líder socialista ha subrayado que "ahora sabemos que desde abril de 2021 se dejó de avisar a las mujeres que tenían mamografías dudosas" y ha preguntado "cuántas mujeres hay en esta situación, cuántas en Málaga, a cuántas se ha avisado y cuántas siguen esperando esa segunda prueba".

En este sentido, ha reclamado "respuestas por parte de Juanma Moreno y que deje de atacar a las mujeres que están reclamando salud y defendiendo su vida".

Por su parte, la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, ha valorado la manifestación celebrada en Sevilla y ha criticado que "las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama llevan un mes reclamando respuestas ante una grave negligencia del Gobierno andaluz". "Primero dijeron que eran tres o cuatro casos, luego 2.300, y la asociación Amama calcula que pueden ser hasta 20.000 mujeres afectadas. Es una situación de enorme gravedad", ha lamentado.

"La Junta afirma que está buscando soluciones, pero no se ha movido nada en un mes: solo hay promesas", ha dicho y ha añadido que "hay mujeres que ya no tienen pecho, otras que han fallecido, y el Gobierno andaluz sigue sin actuar cuando tiene más dinero que nunca".

Así, ha incidido en que "lo primero que tiene que hacer Juanma Moreno es una auditoría. Que sepamos cuál es el problema y así sabremos cómo poner solución" y ha exigido "contratar personal sanitario, mejorar las condiciones laborales y dejar de expulsar profesionales de la sanidad pública andaluza".

"Se está jugando con la vida de las mujeres y el Gobierno de Moreno Bonilla no puede seguir mirando hacia otro lado. Su política sanitaria se resume en desmantelar lo público y favorecer lo privado", ha concluido.