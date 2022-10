El PSOE insiste al Ayuntamiento de Málaga medidas de calmado de tráfico y más vías ciclistas en Teatinos

MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha reiterado la exigencia de medidas de calmado de tráfico y más vías ciclistas segregadas de vehículos pesados ten el distrito malagueño de Teatinos, tras registrarse otro accidente en la zona que eleva a cuatro los siniestros en los últimos 30 días.

Para el edil del grupo Jorge Quero, sólo hay un camino para atajar estos siniestros, el de "proteger a ciclistas y peatones con la elevación de pasos de cebra, mejorar la señalización vertical e instalar cámaras y radares en unas calles que se han convertido en un circuito".

Según el socialista, cada fin de semana se dan cita "centenares de personas que mezclan alcohol y volante a cualquier hora del día, que se está convirtiendo en una zona sin ley ni respeto para las familias que quieren descansar sin ruido por la noche".

En un comunicado, ha explicado que el pasado fin de semana se registró "un grave accidente en el que resultó atropellado un peatón por un vehículo cuyo conductor esquivó a un ciclista para no colisionar con él".

Al respecto, ha recordado que "desde el PSOE, junto a los residentes en el distrito, hemos denunciado en infinidad de ocasiones que se obliga a las bicicletas y resto de vehículos de movilidad personal a compartir espacio con coches y camiones, resultando los primeros muy desprotegidos. Pero la seguridad vial en Teatinos, y en muchas zonas de la ciudad, es una cuenta pendiente".

De hecho, el socialista advierte de que en la Avenida Lope de Rueda, que conecta el distrito de Puerto de la Torre con la avenida Carlos Haya a su paso por Teatinos, "se han visto vehículos a más de 100 kilómetros por hora, que es una temeridad. Faltan radares y faltan policías para velar por la seguridad de los ciudadanos".

Sin embargo, ha añadido que la falta de plantilla de agentes se cifra en unos 300, según los datos proporcionados por la Federación Española de Municipios y Provincias acorde al número de policías que corresponden a la capital malagueña por su número de población, un agente por cada 870 habitantes.

La petición de "mayores medidas de calmado de tráfico" para este distrito llega pocas semanas después del registro de dos accidentes que han podido tener también "consecuencias fatales", como el atropello de un cartero en moto en el cruce de la calle Juan de Robles con Carril de las Morillas, además de la embestida de dos vehículos en el entorno del Cónsul.

Ahora, el nuevo siniestro pone la voz de alarma "sobre un problema de seguridad vial que el equipo de gobierno debe tomarse en serio. Le pido al concejal José del Río que haga su trabajo", ha zanjado por su parte Jorge Quero.

Un vecino de Teatinos, Diego Francisco Flores, ha manifestado que "el Ayuntamiento no atiende nuestras demandas cuando pedimos que se acaben los accidentes de tráfico con medidas reales, que se vigile el exceso de velocidad. Estamos hartos de las carreras de coches".

Según Flores, que presenció el accidente el pasado fin de semana, "el ciclista iba por la carretera porque no tiene otro lugar para hacerlo. Llegó a un paso de cebra que no tiene elevación, el coche no redujo a tiempo la velocidad, esquivó al ciclista y se llevó por delante a otro peatón que se encontraba en la mediana".

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que se trate a los vecinos de Teatinos "como al resto de la ciudadanía. Pagamos nuestros impuestos como todo el mundo. Basta ya de tenernos abandonados, sin las infraestructuras necesarias para vivir con seguridad", ha concluido.