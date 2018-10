PSOE e IU muestran su rechazo a los "recortes" contemplados por el Gobierno en los presupuestos de 2012

Actualizado 31/03/2012 16:43:39 CET

El equipo de gobierno defiende que es "una necesidad absoluta", que requiere "un compromiso y un esfuerzo de todos"

MÁLAGA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga --PSOE E IU-- han mostrado este sábado su rechazo, a través de sendas mociones presentadas por vía de urgencia al pleno ordinario de marzo, a los "recortes" contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2012.

Concretamente, el grupo socialista se ha ceñido al recorte de las políticas activas de empleo, como ha explicado su portavoz, María Gámez, en una comparecencia previa a la sesión plenaria, dado que el análisis general de las cuentas lo harán "con mayor detenimiento" y porque Málaga tiene "una de las mayores cifras de paro de España" --superior al 30 por ciento--.

Además, ha recordado que el equipo de gobierno 'popular' decía que "no tenía que esforzarse más de lo que ya venía haciendo en políticas activas de empleo porque no era su competencia", sino del Gobierno central y de la Junta de Andalucía; "y ya que lo es de la administración del Estado, le vamos a pedir que rectifique y no cometa semejantes tijeretazos" en esta materia, ha declarado.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, se ha referido a los "recortes y ajustes drásticos" que, en general, contempla el Gobierno del Partido Popular en los presupuestos: "Ahora comprendemos de manera muy clara por qué Mariano Rajoy lo ha tenido escondido". "Si tenía miedo a que pudiera incidir en el ámbito electoral estoy convencido que esto va a incidir en la calidad de vida de los españoles", ha agregado.

Para Moreno Brenes, las medidas extraordinarias y ajustes urgentes que contempla el nuevo decreto constituyen "un conjunto de despropósitos que van a intentar vender por la vía de las restricciones", al tiempo que ha criticado que se realice una rebaja del gasto público "realmente drástica", compaginada con una amnistía fiscal.

Aunque ha reconocido que el análisis llevado a cabo por la coalición es "muy limitado porque conocimos los datos ayer", ha afirmado que "nos encontramos ante el mayor recorte en la historia de la democracia española". "Desde la historia de la democracia nunca se habían planteado unos niveles de recortes tan significativos", ha abundado.

Además, ha dicho que en cuanto a "ese aparente alarde" del presidente del Gobierno de decir que "la soberanía del pueblo español se ha venido abajo, se sigue confirmando que está en el ámbito de instancias financieras internacionales". Así, con este proyecto "la dignidad de la soberanía española cae por los suelos: lo que diga Bruselas es lo que se hace en España", ha lamentado.

Entre las medidas que contempla este nuevo decreto, Moreno Brenes ha criticado la congelación de las plantillas, lo que "significa castigar a generaciones de jóvenes españoles que no se van a poder incorporar a las instituciones públicas"; o el copago judicial, a su juicio, "un profundo retroceso", porque "va a dificultar notablemente el derecho de tutela judicial efectiva".

De esta forma, el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de la capital ha defendido que "hay soluciones técnicas, jurídicas, políticas muy distintas" a éstas, y ha denunciado que "en pocos meses" se está asistiendo en España a "un desmantelamiento progresivo del estado social y democrático de derechos".

En este sentido, el portavoz de equipo de gobierno, Diego Maldonado, ha manifestado que, con ello, lo que el Gobierno central está planteando son "los mecanismos necesarios para corregir el enorme caos que el Gobierno socialista ha dejado como herencia a la sociedad española", motivo por el que los 'populares' han rechazado ambas mociones.

Además, la concejala de Economía y Hacienda, María del Mar Martín Rojo, ha recalcado en la comparecencia previa que este decreto es "una necesidad absoluta", que requiere "un compromiso y un esfuerzo de todos para devolver a España al lugar donde estaba".

Y eso significa, ha continuado, que "la prioridad es disminuir el déficit, alcanzar el objetivo de una estabilidad presupuestaria para cumplir con el gasto y evitar que España sea intervenida", ha relatado, por lo que lo necesario "ahora" es establecer criterios "de máxima prioridad, intentando mantener la calidad de vida de los ciudadanos".

ART NATURA y MUSEO DEL AUTOMÓVIL

Por otro lado, en el pleno se han debatido cuestiones relativas a Art Natura y el Museo del Automóvil, porque, como ha avanzado Gámez, "hemos hecho un gran esfuerzo en descubrir las tripas que tiene esa subvención", a parte de criticar "en general" el contrato de Art Natura y la inversión de más de cinco millones de euros realizada por el Ayuntamiento de una forma "absolutamente falta de control". Así, y dado que, a juicio de la socialista, el equipo de gobierno se ha pronunciado "poco" a este respecto, ha mostrado su esperanza por que este pleno sirva de "altavoz".

En cuanto al Museo Automóvil, los socialistas desean saber qué les ha ofrecido el Consistorio, como algún acuerdo económico para que se mantenga en la ciudad; y "nos asombraría mucho que cometiera el mismo error que con el Museo de las Gemas", ha espetado la portavoz: "En definitiva, permitir que se privaticen los beneficios, pero siempre socializar las pérdidas".

Maldonado, por su parte, ha manifestado que, como ya hiciera el alcalde, Francisco de la Torre, "en diversas ocasiones", el Museo Automóvil tiene "un nivel de calidad de los mejores de Europa y una aceptación muy importante". Por tanto, ha considerado que es "una aportación muy interesante para Málaga desde el ámbito museístico que el Ayuntamiento está dispuesto a apoyar".

OTRAS MOCIONES DEL PP

También de urgencia, el equipo de gobierno municipal ha presentado una moción para solicitar a la Junta de Andalucía la cesión gratuita de la A-7054.R, que da acceso al polígono industrial Guadalhorce; al estimar que, de acuerdo con el desarrollo urbanístico que se está llevando a cabo en la zona, ésta ha adquirido la condición de vía urbana, y no interurbana, como en la actualidad.

Por esta misma vía de urgencia los 'populares' han presentado otra instancia a la administración autonómica para la adaptación del colegio Fuente Alegre, cuya directora ya se dirigió a la Junta para pedir que se llevaran a cabo actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a alumnos con movilidad reducida, como se contempla en una de las matriculaciones para el próximo curso 2012-13.

En este sentido, el concejal del Distrito Puerto de la Torre, Luis Verde, ha criticado la "inoperancia" de institución andaluza en este caso, al contestar con una respuesta bastante "escueta" a la petición de la directora de dicho centro educativo. Ambas mociones han salido adelante.