El PSOE le pide a Moreno que cumpla con Benalmádena (Málaga) y no se comporte como un "gorrón institucional"

Los socialistas critican que son otras administraciones las que están sufragando obras que son competencia exclusiva de la Junta

BENALMÁDENA (MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que cumpla con la ciudad de Benalmádena y no se comporte como un "gorrón institucional". En la presentación de la campaña de los incumplimientos de Moreno con Málaga, junto al secretario general del PSOE en Benalmádena, Víctor Navas, Aguilar ha criticado que "están siendo otras administraciones las que están asumiendo obras que son competencia exclusiva de la Junta".

Aguilar ha realizado estas declaraciones a las puertas del parque Al-Baytar, un proyecto impulsado por un gobierno socialista en Benalmádena y que, según ha recordado, Juanma Moreno incluyó en su programa electoral de 2018. "Ni un euro ha puesto la Junta de Andalucía en esta obra que tienen que estar asumiendo los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena a pulmón", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado otros ejemplos, como el centro para personas con discapacidad en Benalmádena, que se está ejecutando con fondos Next Generation, o el Instituto de Educación Secundaria de Benalmádena Pueblo, que se financia con fondos Feder. También ha citado la futura Ciudad de la Justicia de Torremolinos, que dará servicio a la ciudadanía de Benalmádena y que será sufragada por la Diputación Provincial.

"Es un claro ejemplo de la deslealtad institucional de Juanma Moreno que le pide al resto de administraciones que paguen aquellas obras que son de su exclusiva competencia", ha sostenido, al tiempo que le ha exigido "que deje de ser un gorrón institucional, que asuma sus competencias y que dé cumplimiento a aquellas promesas electorales que él en el 2018 le llevaron a la presidencia de la Junta de Andalucía".

Aguilar también se ha referido a la situación del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, que ha tenido que declarar como investigado por el llamado caso Legionela, en el que también ha declarado una senadora del Partido Popular. En este sentido, ha reclamado a la dirección provincial del PP en Málaga que aclare esta situación y que ponga orden en sus alcaldes de la Costa del Sol, "que están más tiempo resolviendo sus problemas personales en los juzgados que resolviendo los problemas de los ciudadanos en los ayuntamientos".

Finalmente, ha asegurado que Benalmádena "necesita un cambio de la mano de Víctor Navas, un alcalde que ya demostró lo que es poner los intereses de los ciudadanos y ciudadanos de Benalmádena por delante de cualquier otro interés, no como el alcalde actual, el señor Lara, que no deja de ser sumiso a Moreno Bonilla y no es capaz de exigirle a Moreno Bonilla aquellas inversiones que él prometió para Benalmádena".

Por su parte, Navas ha recordado que el Parque Al-Baytar es un proyecto impulsado por un gobierno socialista en la pasada legislatura y que Juanma Moreno se comprometió a financiar si alcanzaba la presidencia de la Junta. "Han pasado ya siete años y ni un solo céntimo de euro ha llegado para financiar esta infraestructura que se está sufragando íntegramente con presupuesto municipal, con recursos de los vecinos y vecinas de Benalmádena", ha manifestado.

Navas ha asegurado que este es "un ejemplo de los incumplimientos del señor Juanma Moreno con los vecinos y vecinas de Benalmádena" y ha señalado que no es el único. En este sentido, ha citado el hospital de alta resolución, que prometió culminar y terminar y que, según ha dicho, sigue siendo una infraestructura infrautilizada, sin hospitalización ni cirugía mayor, lo que obliga a los vecinos y vecinas a desplazarse al Hospital Regional Universitario de Málaga cuando se agravan sus problemas de salud.

En cuanto al alcalde de Benalmádena, Navas ha afirmado que "se pone de perfil" y que, en lugar de reivindicar los intereses de la ciudad, hace seguidismo del Partido Popular y de Juanma Moreno, lo que, a su juicio, agravia a los vecinos y vecinas del municipio.