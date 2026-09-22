PSOE llevará al Parlamento andaluz la masificación de las aulas del IES Concha Méndez Cuesta de Torremolinos (Málaga)

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, junto a junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Nieves Rosales, y el secretario de Educación dentro del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, - PSOE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha anunciado que los socialistas llevarán al Parlamento andaluz la masificación de las aulas del IES Concha Méndez Cuesta de Torremolinos (Málaga), donde los alumnos de segundo de Bachillerato han comenzado el curso en clases de 36 y 37 estudiantes, superando la ratio máxima legal de 35.

Alba ha comparecido junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Nieves Rosales, y el secretario de Educación dentro del PSOE de Málaga, Antonio Ruiz, para señalar la situación de la educación pública en el municipio y reclamar a la Junta de Andalucía "más recursos e infraestructuras educativas".

Según ha criticado, "desde que Juanma Moreno gobierna en Andalucía, se hayan recortado más de 3.000 unidades de la escuela pública andaluza", lo que, ha señalado, está provocando "la masificación de las aulas". Como ejemplo, ha mencionado la situación del IES Concha Méndez Cuesta, donde las familias reclaman la apertura de una cuarta unidad de segundo de Bachillerato.

"Es indecente que una clase comience un segundo de Bachillerato con 36 y 37 alumnos cuando el máximo de ratio que contempla por ley son 35 alumnos", ha afirmado y ha recordado que estos estudiantes están "a pocos meses de afrontar la PAU, una prueba decisiva para su futuro académico y deben disponer de unas condiciones dignas para centrarse exclusivamente en sus estudios".

La responsable socialista ha anunciado que preguntará en el Parlamento andaluz a la consejera de Educación por qué no se ha desdoblado esta clase de Bachillerato y por los recursos educativos que todavía no han llegado a las aulas, especialmente los destinados al alumnado con necesidades específicas de atención educativa.

Asimismo, Alba ha criticado "los incumplimientos" de Moreno con las infraestructuras educativas de Torremolinos. "Han pasado casi ocho años, ocho años de incumplimientos con este municipio", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que el PSOE trasladará todas estas cuestiones al Parlamento andaluz.

"Si tiene una alcaldesa que no alza la voz contra estos recortes que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno, desde el Partido Socialista sí vamos a hacerlo", ha afirmado.

Por su parte, Rosales ha trasladado su apoyo y el del PSOE a las familias del IES Concha Méndez Cuesta, que reclaman una cuarta unidad de segundo de Bachillerato, una petición que, según ha explicado, ha sido denegada por la Junta de Andalucía.

Rosales ha recordado que el PSOE ya denunció el pasado año la eliminación de seis unidades educativas en Torremolinos, "pese a las necesidades en los centros públicos del municipio"; y ha enumerado las infraestructuras educativas que la Junta prometió en 2018 y que siguen pendientes: un colegio en la zona de Torremora, un instituto junto al colegio Atenea y un segundo instituto Concha Méndez.

"Ninguna de esas promesas se ha cumplido con Torremolinos", ha afirmado Rosales, quien ha reivindicado su condición de docente de la enseñanza pública para defender la necesidad de reducir las ratios, incrementar los recursos y mejorar la atención al alumnado. "La educación pública abre puertas, cambia la vida de las personas como me cambió la mía", ha destacado.

Por último, Antonio Ruiz ha denunciado que el inicio del curso escolar en la provincia de Málaga está marcado por los problemas en las infraestructuras educativas, con al menos 17 centros que presentan informes técnicos desfavorables, y por los retrasos en la incorporación del profesorado debido a los problemas registrados en el sistema SIPRI.

Asimismo, ha señalado las dificultades de movilidad que sufren los docentes que deben desplazarse diariamente por el litoral malagueño, con retenciones que pueden superar la hora y media.