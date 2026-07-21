El PSOE llevará al Parlamento la conversión en viviendas asequibles del antiguo centro de menores de Estepona (Málaga)

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar - PSOE DE MÁLAGA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha anunciado que el Grupo Socialista llevará al Parlamento de Andalucía una iniciativa para reclamar a la Junta la cesión al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) del antiguo centro de menores de Isdabe y su rehabilitación para crear viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.

Aguilar ha realizado este anuncio junto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, después de que el PP rechazara en el pleno municipal la propuesta socialista para dar un uso residencial a este inmueble, propiedad de la Junta de Andalucía y cerrado desde 2016.

"Vamos a llevar una iniciativa al Parlamento para que estas instalaciones se cedan al Ayuntamiento de Estepona, se rehabiliten y se destinen a viviendas en alquiler asequible para los jóvenes del municipio", ha afirmado Aguilar.

El parlamentario socialista ha recordado que el alcalde, José María García Urbano, reclamó en 2018 a la Junta de Andalucía la cesión y puesta en uso del antiguo centro de menores, una reivindicación que abandonó tras la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz.

"García Urbano exigía una solución cuando gobernaba el PSOE en la Junta, pero se olvidó de ella cuando llegó Moreno Bonilla. En este asunto vuelve a demostrar su doble moral y su falta de compromiso con los problemas reales de los vecinos y vecinas de Estepona", ha señalado.

Aguilar también ha planteado que los terrenos adyacentes a la residencia pública de mayores de Isdabe sean cedidos al Ayuntamiento para proyectar nuevas promociones de viviendas asequibles. "Es una pena que, mientras Estepona padece una grave crisis habitacional, existan instalaciones y suelos públicos sin uso", ha asegurado.

Por su parte, Emma Molina ha lamentado que García Urbano haya votado en contra de solicitar a la Junta que dé utilidad al antiguo centro de menores. "Le pedíamos que reclamara a su compañero y amigo Juanma Moreno que este inmueble tuviera un uso público, pero el PP ha rechazado la propuesta", ha explicado.

Molina ha acusado al alcalde de "no tener ningún interés en afrontar la emergencia habitacional que sufre Estepona" y ha destacado que la iniciativa parlamentaria permitirá exigir directamente al Gobierno andaluz "una respuesta clara y un compromiso concreto".

"El PSOE seguirá trabajando para que este inmueble y los terrenos públicos de Isdabe se destinen a viviendas asequibles para los jóvenes y las familias de Estepona", ha concluido.