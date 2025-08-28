El PSOE de Málaga critica falta de limpieza y plagas en todos los barrios de Carretera de Cádiz

La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, junto a vecinos del barrio de Puerta Blanca del distrito Carretera de Cádiz. - PSOE

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento critica "la dejadez municipal" en el distrito más poblado de la ciudad

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Begoña Medina, ha criticado la que considera "insostenible situación de abandono" que sufren desde hace años los vecinos de Puerta Blanca por parte del Ayuntamiento de Málaga. "Estamos en un barrio con presencia de ratas, con plaga de mosquitos y bichos que impiden a los vecinos sentarse en un banco sin ser picados, con suciedad acumulada y sin que los servicios de limpieza hagan su trabajo. Está es la tónica habitual de todo el distrito --de Carretera de Cádiz--, desde la Luz a Dos Hermanas", ha señalado.

La edil socialista ha subrayado que "esto no es casualidad, es el resultado de una gestión negligente y del abandono al que el alcalde Francisco de la Torre somete a nuestros barrios".

Medina ha destacado además que en Puerta Blanca llevan cinco años sin que se realicen podas en los árboles, que hoy están invadidos por pulgones, lo que agrava los problemas de salubridad.

"Aquí juegan niños con sus padres y abuelos, y no se aplican los tratamientos necesarios para erradicar estas plagas. Esto no es solo un problema de limpieza, es un problema de salud pública", ha advertido.

La viceportavoz socialista ha insistido en que la situación es "inaceptable" y ha exigido al alcalde que actúe de inmediato: "Los vecinos tienen derecho a vivir en un barrio limpio, digno y seguro. Ya está bien de tener Málaga llena de mugre, de suciedad y de malos olores. Esta es una responsabilidad directa de quien gobierna y no puede seguir mirando hacia otro lado".

"El alcalde es el máximo responsable de esta dejadez y le exigimos medidas urgentes ya. No se puede seguir abandonando a los vecinos de Carretera de Cádiz ni al resto de barriadas de nuestro distrito", ha concluido Medina.