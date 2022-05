El PSOE de Málaga critica "la pantomima" de Moreno "al abandonar el proyecto del tercer hospital"

MÁLAGA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este lunes "la pantomima" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "al abandonar el proyecto del tercer hospital de Málaga".

Pérez, junto con la candidata al Parlamento de Andalucía, Alicia Murillo; el secretario de Salud del PSOE malagueño, Javier Marín; y la secretaria de Formación del partido, Beatriz Rubiño, ha asegurado que el presidente de la Junta "fue a hacerse la foto para luego no hacer nada con el proyecto del tercer hospital, un mes después, solo vemos un solar vacío".

Para Pérez, la calle Eugenio Gross con la calle Velarde, "es el triángulo de las mentiras de Moreno Bonilla, no hay tercer hospital, no hay metro soterrado ni hay Centro Andaluz de Creación Escénica en el convento de la Trinidad", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que el PP "solo viene a pasearse a Málaga por la calle Larios, aquí en el barrio de la Trinidad no hay nada de lo que prometieron, no solo no hay actuación sino que no hay proyecto".

En este sentido, el dirigente socialista se ha referido al cartel que existe en los alrededores del Hospital Civil "que anuncia la redacción de un proyecto cuando lo único que han hecho aquí es eliminar las urgencias del Civil". "Basta ya de incumplimientos y mentiras con los malagueños y malagueñas, los incumplimientos de la Junta se demuestran con un paseo por los barrios", ha concluido.

Por su parte, Murillo ha insistido en que el PP "ha incumplido en más de un 80% su programa electoral, incluidas las propuestas para la sanidad pública".

Así, se ha referido a otros "incumplimientos" de Moreno "como son la creación del corredor ferroviario de la Costa del Sol o el inicio de las obras del Hospital de Mijas, son los grandes incumplimientos no solo con Málaga sino con la provincia como demuestra la falta de pediatras en los centros de salud, el cierre de la Maternidad en el Hospital Clínico o los centros de salud de Gamarra, El Palo o Virreina", ha detallado.

"Prometieron mucho, han hecho muchas fotos con mucho postureo. No hay nada de lo que prometieron, la gestión de Moreno al frente de la Junta ha sido un fracaso, con una legislatura negra para Andalucía cuando han tenido más recursos que nunca por parte del gobierno central con más de 4.000 millones de fondos COVID. Con más dinero que nunca han hecho menos que nunca", ha expresado.

Por último, Marín ha criticado que el PP "ha engañado a todos en lo referente a la sanidad pública. Desde que llegaron a la Junta no han hecho nada y lo único que vemos es el gasto de tres millones de euros para un desbroce en los terrenos del Hospital Civil. No queremos que el acceso a la sanidad pública sea cada vez más difícil, Andalucía quiere una sanidad de primera como siempre ha tenido", ha concluido.